Целые пикантные луковки: рецепт маринованного лука
Лучше всего мариновать мелкие луковички, которые потом можно подавать, как закуску и добавлять в салаты.
Такие мелкие луковицы в маринаде еще называют "жемчужным" луком и подают даже к коктейлям, например к сухому мартини. Если мелких луковичек нет, можно готовить и крупные луковицы, как белые, так и красные. Фокус расскажет, как приготовить такой вкусный лук.
Маринованный лук
Ингредиенты:
- белый лук — 250 г;
- вода — 850 мл;
- соль — 40 г;
- черный перец горошком — 2 штуки;
- лавровый лист — 1 штука;
- яблочный уксус — 100 мл.
Подготовьте все ингредиенты. Банки простерилизуйте. Луковицы, не очищая, залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Воду слейте, луковицы обсушите на бумажном полотенце, очистите от шелухи, обрежьте хвостики.
Налейте в кастрюлю 750 мл воды, разведите соль, выложите очищенные луковицы и оставьте на ночь.
Снова просушите на полотенцах, разложите по банкам, добавить черный перец, перец чили и лавровый лист.
Уксус и 100 мл воды доведите до кипения и залейте маринадом луковицы в банках. Закройте крышками и поставьте в прохладное темное место. Можно начинать дегустировать лук через 3 недели. Он хранится в холодильнике около полугода.
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