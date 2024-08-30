Целые пикантные луковки: рецепт маринованного лука

Лучше всего мариновать мелкие луковички, которые потом можно подавать, как закуску и добавлять в салаты.

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Такие мелкие луковицы в маринаде еще называют "жемчужным" луком и подают даже к коктейлям, например к сухому мартини. Если мелких луковичек нет, можно готовить и крупные луковицы, как белые, так и красные. Фокус расскажет, как приготовить такой вкусный лук.

Маринованный лук

Ингредиенты:

белый лук — 250 г;

вода — 850 мл;

соль — 40 г;

черный перец горошком — 2 штуки;

лавровый лист — 1 штука;

яблочный уксус — 100 мл.

Подготовьте все ингредиенты. Банки простерилизуйте. Луковицы, не очищая, залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Воду слейте, луковицы обсушите на бумажном полотенце, очистите от шелухи, обрежьте хвостики.

Налейте в кастрюлю 750 мл воды, разведите соль, выложите очищенные луковицы и оставьте на ночь.

Снова просушите на полотенцах, разложите по банкам, добавить черный перец, перец чили и лавровый лист.

Уксус и 100 мл воды доведите до кипения и залейте маринадом луковицы в банках. Закройте крышками и поставьте в прохладное темное место. Можно начинать дегустировать лук через 3 недели. Он хранится в холодильнике около полугода.

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