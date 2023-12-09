Не спешите выливать: пять необычных способов применения огуречного рассола

Пришло время открывать банки с заготовками на зиму. После этого остается немало рассолов, которые могут быть полезными в хозяйстве.

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Опытные хозяйки знают, как с пользой применить огуречный рассол. Их секретами поделился онлайн-журнал Lady.kyiv.ua.

Приготовить горчицу

Чтобы приготовить вкусную домашнюю горчицу, нужно всего лишь развести горчичный порошок огуречным рассолом. Для этого нужно:

Перемешать все тщательно, чтобы не осталось комочков. Оставить соус на 10-12 часов в тепле. Слить излишек жидкости.

Соус готов к употреблению.

Замариновать мясо

Если в огуречном рассоле замариновать мясо не только для шашлыка, но и для холодца, оно будет значительно более нежным. Рассол вытянет остатки крови из мяса – так бульон будет более светлым и прозрачным.

Испечь печенье

Этот рецепт выручал хозяек в 90-е годы благодаря своей простоте и простым ингредиентам. На 200-граммовый стакан маринада понадобится:

200 г сахара;

200 г сливочного масла;

4 ст. муки;

1 ч. л. соды.

Нужно просто смешать все ингредиенты, раскатать тесто, вырезать любые фигурки с помощью формочек и выпечь печенье при температуре 200 ⁰С.

Добавить в рассольник и солянку

Опытные хозяйки знают, что добавление как минимум стакана огуречного рассола в эти блюда сделает их более наваристыми, а вкус – более выразительным.

Заменить уксус

Рассол из-под огурцов отлично заменит обыкновенный уксус. Если добавить его к овощной зажарке, блюдо прекрасно сохранит яркий цвет и получится очень насыщенным.

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