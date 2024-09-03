Бурякова ікра на зиму: рецепт дуже смачної заготовки

Це оригінальна та дуже яскрава закуска, яка чудово смакує із хлібом.

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Буряк – популярний в Україні овоч і з нього можна готувати не тільки борщ, або салати. Також з буряка можна зробити смачну пікантну закуску, яку можна подавати до хліба, або до м'яса. Рецептом поділились на сайті Eatsy.

Бурякова ікра

Інгредієнти:

оцет 70% — 0,5 столових ложок;

морква — 1 кг;

буряк — 1 кг;

одна головка часнику;

помідори — 500 г;

цукор — 100 г;

перець чилі – невеликий шматочок;

рослинна олія — 250 мл;

сіль — 1 ст. л.;

ріпчаста цибуля — 700 г.

Підготуйте усі інгредієнти. Часник очистіть. Буряк, моркву, цибулю теж очистіть та крупно наріжте. Також наріжте помідори.

Прокрутити всі нарізані овочі, часник та перець чилі через м'ясорубку. Перекладіть овочі в каструлю. Додайте сіль, цукор, олію. Доведіть до кипіння і готуйте дві години на маленькому вогні.

За 30 хвилин до закінчення варіння додайте оцет. Стерилізуйте банки та кришки над парою протягом 15–20 хвилин.

Розкладіть ікру по стерилізованим банкам та закрийте. Накрийте ковдрою до повного остигання банок. Зберігайте у темному прохолодному місці.

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