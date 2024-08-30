Цілі пікантні цибулинки: рецепт маринованої цибулі

Найкраще маринувати дрібні цибулинки, які потім можна подавати як закуску і додавати в салати.

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Такі дрібні цибулини в маринаді ще називають "перловою" цибулею і подають навіть до коктейлів, наприклад до сухого мартіні. Якщо дрібних цибулинок немає, можна готувати і великі цибулини, як білі, так і червоні. Фокус розповість, як приготувати таку смачну цибулю.

Маринована цибуля

Інгредієнти:

біла цибуля — 250 г;

вода — 850 мл;

сіль — 40 г;

чорний перець горошком — 2 штуки;

лавровий лист — 1 штука;

яблучний оцет — 100 мл.

Підготуйте всі інгредієнти. Банки простерилізуйте. Цибулини, не очищаючи, залийте окропом і залиште на 5 хвилин. Воду злийте, цибулини обсушіть на паперовому рушнику, очистіть від лушпиння, обріжте хвостики.

Налийте в каструлю 750 мл води, розведіть сіль, викладіть очищені цибулини та залиште на ніч.

Знову просушіть на рушниках, розкладіть по банках, додайте чорний перець, перець чилі та лавровий лист.

Оцет і 100 мл води доведіть до кипіння і залийте маринадом цибулини в банках. Закрийте кришками і поставте в прохолодне темне місце. Можна починати дегустувати цибулю через 3 тижні. Вона зберігається в холодильнику близько півроку.

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