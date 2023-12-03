Борщова заправка на всю зиму: смачно, просто і доступно
Якщо таку борщову заправку використовувати в овочевому або грибному бульйоні, то такий борщ підійде як пісна страва.
Здавалося б — що може бути простіше для української господині: приготувати густий, ситний і запашний борщ. Адже це справжнє національне надбання! А ось про те, як мати під рукою овочеву заготовку для такої першої страви в будь-який час, розповідає сайт 1000 menu.
До того ж, таку заправку можна підготувати в сезон овочів, коли вони доступніші за ціною. Та й непогожої осені або в тріскучі морози не треба буде йти до магазину чи супермаркету за її інгредієнтами.
Борщова заправка в банках із капустою та буряком
Інгредієнти на 2 порції:
- буряк — 400 г;
- морква — 250 г;
- цибуля — 250 г;
- капуста білокачанна — 400 г;
- помідори — 250 г;
- вода — 50 мл;
- соняшникова олія — 50 мл;
- оцет — 25 мл;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.
Підготуйте продукти, овочі промийте під проточною водою.
Буряк і моркву очистіть і натріть на крупній тертці.
Білокачанну капусту нашаткуйте гострим ножем або за допомогою спеціальної терки.
У помідорів видаліть плодоніжки та наріжте середніми кубиками. Деякі господині заздалегідь знімають із них шкірку, тоді консистенція заправки буде ніжнішою. Для цього зробіть гострим ножем зверху помідорів надрізи хрест-навхрест. Опустіть їх в окріп буквально на 1-2 хвилини, а потім дістаньте, трохи охолодіть — шкірка легко зніметься.
Цибулю очистіть від лушпиння і наріжте півкільцями. Якщо цибуля дрібна, то можна нарізати кільцями. До речі, ось вам лайфхак: обробна дошка не вбере цибулевий запах, якщо перед нарізанням натерти її шматочком лимона.
Складіть усі підготовлені овочі у велику каструлю, всипте сіль, цукор, влийте соняшникову олію і воду.
Варіть овочі протягом 20 хвилин на середньому вогні, періодично перемішуючи їх, щоб не підгоріли. Буквально за хвилину до закінчення варіння влийте оцет, перемішайте й одразу розкладіть борщову заправку по стерилізованих банках. Закатайте або закрутіть стерильними кришками. Остудіть банки в перевернутому вигляді, і краще під ковдрою, пледом. Заготівля має зберігатися за кімнатної температури.
Борщ із зимовою заправкою
Нарешті ви вирішили зварити запашний борщ із приготованою заздалегідь заправкою. Додайте її до м'ясного бульйону з уже відвареною картоплею і нехай покипить протягом 5 хвилин. Загалом у вас має вийти з такої порції заготовки близько 1,2 літра борщу.
І ще один нюанс смачного борщу — у ньому дуже багато залежить від буряка, тому вибирайте його для заготівлі ретельно і, не скуплячись, віддавайте перевагу домашньому.Важливо
Раніше Фокус писав, як приготувати борщову заправку з квасолею.