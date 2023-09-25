Два в одному: рецепт заправки для борщу, котру можна використовувати, як салат
Така заправка популярна, бо може бути вельми універсальною стравою.
Борщова заправка — одна з найзручніших заготовок на зиму, бо в одній баночці зібрані всі овочі та приправи для приготування апетитної страви. Однак заправку, приготовану за рецептом Юлії Симончук, можна вживати і як самостійний салат.
Заправка для борщу
Інгредієнти:
- буряк червоний — 3 кг;
- цибуля середнього розміру — 4-5 штук;
- перець — 1 кг;
- олія рослинна — 1 склянка;
- оцет — 1 склянка;
- вода — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- сіль — 1.5 ст. л;
- чорний перець, спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
Буряк відварити в підсоленій воді до готовності, остудити, почистити, натерти на крупній тертці. Цибулю і перець почистити, дрібно порізати і разом із буряком скласти в каструлю з товстим дном.
Додати туди ж олію, воду, оцет, цукор, сіль, спеції. Поставити все на середній вогонь і варити, періодично помішуючи, 25-30 хвилин після закипання. Гарячу заправку розкласти в сухі стерилізовані банки, закатати кришками й укутати до повного охолодження. Зберігати в темному і прохолодному місці.
Раніше Фокус писав, як приготувати борщову заправку з квасолею.