Два в одному: рецепт заправки для борщу, котру можна використовувати, як салат

Така заправка популярна, бо може бути вельми універсальною стравою.

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Борщова заправка — одна з найзручніших заготовок на зиму, бо в одній баночці зібрані всі овочі та приправи для приготування апетитної страви. Однак заправку, приготовану за рецептом Юлії Симончук, можна вживати і як самостійний салат.

Заправка для борщу

Інгредієнти:

буряк червоний — 3 кг;

цибуля середнього розміру — 4-5 штук;

перець — 1 кг;

олія рослинна — 1 склянка;

оцет — 1 склянка;

вода — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

сіль — 1.5 ст. л;

чорний перець, спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк відварити в підсоленій воді до готовності, остудити, почистити, натерти на крупній тертці. Цибулю і перець почистити, дрібно порізати і разом із буряком скласти в каструлю з товстим дном.

Додати туди ж олію, воду, оцет, цукор, сіль, спеції. Поставити все на середній вогонь і варити, періодично помішуючи, 25-30 хвилин після закипання. Гарячу заправку розкласти в сухі стерилізовані банки, закатати кришками й укутати до повного охолодження. Зберігати в темному і прохолодному місці.

Раніше Фокус писав, як приготувати борщову заправку з квасолею.