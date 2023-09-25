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Їжа

Два в одному: рецепт заправки для борщу, котру можна використовувати, як салат

заправка для борщу, салат, заготовки на зиму
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Така заправка популярна, бо може бути вельми універсальною стравою.

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Борщова заправка — одна з найзручніших заготовок на зиму, бо в одній баночці зібрані всі овочі та приправи для приготування апетитної страви. Однак заправку, приготовану за рецептом Юлії Симончук, можна вживати і як самостійний салат.

Заправка для борщу

Інгредієнти:

  • буряк червоний — 3 кг;
  • цибуля середнього розміру — 4-5 штук;
  • перець — 1 кг;
  • олія рослинна — 1 склянка;
  • оцет — 1 склянка;
  • вода — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка;
  • сіль — 1.5 ст. л;
  • чорний перець, спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк відварити в підсоленій воді до готовності, остудити, почистити, натерти на крупній тертці. Цибулю і перець почистити, дрібно порізати і разом із буряком скласти в каструлю з товстим дном.

Додати туди ж олію, воду, оцет, цукор, сіль, спеції. Поставити все на середній вогонь і варити, періодично помішуючи, 25-30 хвилин після закипання. Гарячу заправку розкласти в сухі стерилізовані банки, закатати кришками й укутати до повного охолодження. Зберігати в темному і прохолодному місці.

Раніше Фокус писав, як приготувати борщову заправку з квасолею.