Два в одном: рецепт заправки для борща, которую можно использовать, как салат
Такая заправка популярна, потому что может быть весьма универсальным блюдом.
Борщовая заправка – одна из самых удобных заготовок на зиму, потому что в одной баночке собраны все овощи и приправы для приготовления аппетитного блюда. Однако заправку, приготовленную по рецепту Юлии Симончук, можно употреблять и как самостоятельный салат.
Заправка для борща
Ингредиенты:
- свекла красная – 3 кг;
- лук среднего размера – 4-5 штук;
- перец – 1 кг;
- масло растительное – 1 стакан;
- уксус – 1 стакан;
- вода – 1 стакан;
- сахар – 1 стакан;
- соль – 1.5 ст. л;
- черный перец, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Свеклу отварить в подсоленной воде до готовности, остудить, почистить, натереть на крупной терке. Лук и перец почистить, мелко порезать и вместе со свеклой сложить в кастрюлю с толстым дном.
Добавить туда же растительное масло, воду, уксус, сахар, соль, специи. Поставить все на средний огонь и варить, периодически помешивая, 25–30 минут после закипания. Горячую заправку разложить в сухие стерилизованные банки, закатать крышками и укутать до полного остывания. Хранить в темном и прохладном месте.
Ранее Фокус писал, как приготовить борщовую заправку с фасолью.