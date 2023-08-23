Заправка для борща: рецепт самой популярной заготовки на зиму
Из заявленного количества ингредиентов получается около семи литров вкуснейшей заправки.
Заправка для борща из овощей на зиму – отличное решение для тех, кто любит, чтобы блюдо имело насыщенный вкус и яркий цвет. Заправку обычно готовят в сезон дозревания овощей и хранят в погребе, а при приготовлении борща просто добавляют ее, получая изумительный вкус и аромат. Предлагаем запастись ею на зиму, приготовив заправку по рецепту из блога "Домашняя консервация".
Заправка для борща
Ингредиенты:
- морковь – 2 кг;
- лук – 2 кг;
- помидоры – 2 кг;
- красная свекла – 2 кг;
- фасоль – 3 стакана;
- растительное масло – 0,5 литра. + для жарки;
- уксус – 150 гр;
- теплая вода – 0,5 литра;
- сахар – 1 стакан;
- соль – 100 гр;
- лавровый лист, специи – по желанию.
Способ приготовления:
Фасоль нужно замочить на ночь в холодной воде, а затем отварить до мягкости.
Все овощи помыть, морковь и лук почистить. Морковь натереть на крупной терке, лук порезать полукольцами, а помидоры – дольками. Все овощи по отдельности обжарить на растительном масле.
Свеклу натереть на крупной терке, обжарить. В глубокой посуде смешать все овощи, добавить подсолнечное масло, теплую воду, стакан сахара, соль и уксус, все перемешать и тушить около 30 минут. Минут за 5-10 до конца варки добавить фасоль.
Готовую заправку горячей разложить в стерилизованные банки, закатать крышками и укутать до остывания.
На выходе из заявленного количества ингредиентов получается 6,5 – 7 литров.
Ранее Фокус писал, как приготовить салат на зиму "Овощной король".