Заправка для борщу: рецепт найпопулярнішої заготовки на зиму
Із заявленої кількості інгредієнтів виходить близько семи літрів смачної заправки.
Заправка для борщу з овочів на зиму — чудове рішення для тих, хто любить, щоб страва мала насичений смак і яскравий колір. Заправку зазвичай готують у сезон дозрівання овочів і зберігають у льосі, а при приготуванні борщу просто додають її, отримуючи дивовижний смак і аромат. Пропонуємо запастися нею на зиму, приготувавши заправку за рецептом із блогу "Домашня консервація".
Заправка для борщу
Інгредієнти:
- морква – 2 кг;
- цибуля – 2 кг;
- помідори – 2 кг;
- червоний буряк – 2 кг;
- квасоля – 3 склянки;
- рослинна олія – 0,5 літра. + для смаження;
- оцет –150 г;
- тепла вода – 0,5 літра;
- цукор – 1 склянка;
- сіль – 100 г;
- лавровий лист, спеції – за бажанням.
Спосіб приготування:
Квасолю потрібно замочити на ніч у холодній воді, а потім відварити до м'якості.
Усі овочі помити, моркву та цибулю почистити. Моркву натерти на крупній тертці, цибулю порізати півкільцями, а помідори — часточками. Усі овочі окремо обсмажити на рослинній олії.
Буряк натерти на крупній тертці, обсмажити. У глибокому посуді змішати всі овочі, додати олію, теплу воду, склянку цукру, сіль та оцет, усе перемішати й тушкувати близько 30 хвилин. Хвилин за 5-10 до кінця варіння додати квасолю.
Готову заправку гарячою розкласти в стерилізовані банки, закатати кришками й укутати до охолодження.
На виході із заявленої кількості інгредієнтів виходить 6,5 – 7 літрів.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат на зиму "Овочевий король".