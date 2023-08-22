"Овочевий король": рецепт смачного салату на зиму

Такий салат має багатий смак і стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру.

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Овочеві салати на зиму — найкращий спосіб прилаштувати якнайбільше продуктів і створити смачні та цікаві заготовки, які урізноманітнюють меню в холодні місяці та стануть гарним доповненням навіть до святкового столу. Рекомендуємо приготувати салат "Овочевий король" за рецептом із блогу "Домашня консервація", назва якого говорить сама за себе.

Салат "Овочевий король"

Інгредієнти:

різнокольоровий болгарський перець – 2 кг;

баклажани – 2 кг;

морква – 500 г;

часник – 200 г;

петрушка – 300 г;

гіркий перець – 1 шт.

Для маринаду:

томатний сік – 2 літри;

сіль – 50 г;

цукор – 150 г;

оцет (9%) – 100 г;

рослинна олія – 0,5 літра.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити, перець очистити від насіння. Баклажани нарізати великими скибочками, присолити, залишити на 30 хвилин, щоб зійшов сік із гіркотою.

Почищений перець порізати також великими скибочками. Моркву порізати кружечками. Часник пропустити через прес або подрібнити іншим зручним способом. Петрушку дрібно порізати.

Коли овочі підготовлені, саме час зробити маринад. Для цього в закипілий томатний сік покласти сіль, цукор, олію, оцет. Потім туди ж відправити подрібнені овочі: баклажани, болгарський перець і моркву. Баклажани перед цим обов'язково промити.

Проварити все 40 хвилин. За 15 хвилин до готовності додати часник, петрушку і нарізаний соломкою гострий перець. Усе гарячим розлити в стерильні банки, закатати кришками й укутати до охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму аджику.