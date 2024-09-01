Смачніше, ніж у магазині: рецепт домашнього кетчупу на зиму
Літо закінчилося, а це означає, що саме час робити заготовки на зиму.
У магазинах продається безліч різних соусів із помідорів і кетчупів. Але чудовий соус можна приготувати і на домашній кухні. Смачний домашній кетчуп на зиму стане чудовим доповненням до будь-яких страв. Фокус розповість, як його приготувати.
Домашній кетчуп
Інгредієнти:
- помідори — 3 кг;
- цибуля ріпчаста — 350 г;
- часник — 5 зубчиків;
- цукор — 50 г;
- сіль — 18 г;
- оцет столовий 9% — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 2 шт;
- перець духмяний — 10 шт;
- гвоздика — 5 шт;
- насіння гірчиці — 0,5 ч. л.;
- коріандр — 0,5 ч. л.
Помідори миємо та нарізаємо великими шматочками. Викладаємо їх у каструлю і ставимо на середній вогонь, періодично помішуючи.
Чистимо ріпчасту цибулю та часник, подрібнюємо. Додаємо в каструлю до помідорів. І додаємо всі приправи та спеції. Перемішуємо і готуємо на середньому вогні без кришки ще близько півгодини.
Потім томатний соус потрібно протерти через сито. Перемішуємо і варимо ще 15 хвилин. Коли кетчуп стане настільки густим, як вам подобається, додаємо сіль і цукор і проварюємо ще хвилин сім. Наприкінці додаємо оцет, але пробуємо, бо помідори теж можуть виявитися досить кислими.
Розливаємо томатний соус по банках і закриваємо. Перевертаємо банки денцем догори і залишаємо в такому положенні до повного охолодження.
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