Смачніше, ніж у магазині: рецепт домашнього кетчупу на зиму

Літо закінчилося, а це означає, що саме час робити заготовки на зиму.

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У магазинах продається безліч різних соусів із помідорів і кетчупів. Але чудовий соус можна приготувати і на домашній кухні. Смачний домашній кетчуп на зиму стане чудовим доповненням до будь-яких страв. Фокус розповість, як його приготувати.

Домашній кетчуп

Інгредієнти:

помідори — 3 кг;

цибуля ріпчаста — 350 г;

часник — 5 зубчиків;

цукор — 50 г;

сіль — 18 г;

оцет столовий 9% — 1 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт;

перець духмяний — 10 шт;

гвоздика — 5 шт;

насіння гірчиці — 0,5 ч. л.;

коріандр — 0,5 ч. л.

Помідори миємо та нарізаємо великими шматочками. Викладаємо їх у каструлю і ставимо на середній вогонь, періодично помішуючи.

Чистимо ріпчасту цибулю та часник, подрібнюємо. Додаємо в каструлю до помідорів. І додаємо всі приправи та спеції. Перемішуємо і готуємо на середньому вогні без кришки ще близько півгодини.

Потім томатний соус потрібно протерти через сито. Перемішуємо і варимо ще 15 хвилин. Коли кетчуп стане настільки густим, як вам подобається, додаємо сіль і цукор і проварюємо ще хвилин сім. Наприкінці додаємо оцет, але пробуємо, бо помідори теж можуть виявитися досить кислими.

Розливаємо томатний соус по банках і закриваємо. Перевертаємо банки денцем догори і залишаємо в такому положенні до повного охолодження.

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