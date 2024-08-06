Один із найпопулярніших соусів у світі: рецепт яблучного чатні

Цей індійський соус популярний у Великій Британії. І його готують тепер по всьому світу.

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Чатні — це соус індійського походження, приготований із фруктів або овочів, який популярний і в Англії. Яблучний чатні, який ми пропонуємо в цьому рецепті, збагачений цибулею, оцтом, цукром, спеціями та родзинками, які надають страві характерного кисло-солодкого смаку. Він чудово поєднується з м'ясом і сирами. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Яблучний чатні

Інгредієнти на 1,2 кг чатні:

яблука сорту фуджі, або схожих — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 500 г;

цукор — 500 г;

родзинки — 125 г;

білий винний оцет — 1 л;

свіжий імбир — 20 г;

насіння коріандру — 2 ч. л.;

гвоздика — ½ ч. л.;

сіль — до 25 г.

Очистіть яблука і дрібно наріжте кубиками, потім очистіть цибулю і наріжте її тонкими скибочками.

Очистіть і наріжте свіжий імбир смужками. Висипте гвоздику і насіння коріандру в ступку і потовчіть товкачем до стану порошку.

Висипте цибулю у велику каструлю разом із яблуками та імбиром.

Також додайте спеції, родзинки та цукор. Наприкінці додайте сіль і пів дози оцту. Усе добре перемішайте і варіть на середньому вогні приблизно годину.

Через годину влийте оцет, що залишився, зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні ще годину. Після закінчення часу варіння суміш стане дуже щільною, схожою на варення. Якщо ви хочете з'їсти яблучне чатні негайно, дайте йому охолонути і подавайте до столу.

Якщо ви віддаєте перевагу зберігати її довше, перекладіть суміш, поки вона ще гаряча, в заздалегідь продезінфіковані банки, закрийте кришками і переверніть. Дайте банкам охолонути в перевернутому положенні, щоб утворився вакуум. Після охолодження перевірте, щоб кришка не "клацала" в центрі під час натискання.

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