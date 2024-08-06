Один из самых популярных соусов в мире: рецепт яблочного чатни
Этот индийский соус популярен в Великобритании. И его готовят теперь по всему миру.
Чатни — это соус индийского происхождения, приготовленный из фруктов или овощей, который популярен и в Англии. Яблочный чатни, который мы предлагаем в этом рецепте, обогащен луком, уксусом, сахаром, специями и изюмом, которые придают блюду характерный кисло-сладкий вкус. Он прекрасно сочетается с мясом и сырами. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Яблочный чатни
Ингредиенты на 1,2 кг чатни:
- яблоки сорта фуджи, или похожих — 1 кг;
- лук репчатый – 500 г;
- сахар — 500 г;
- изюм — 125 г;
- белый винный уксус — 1 л;
- свежий имбирь — 20 г;
- семена кориандра — 2 ч. л.;
- гвоздика ½ ч. л.;
- соль до 25 г.
Очистите яблоки и мелко нарежьте кубиками, затем очистите лук и нарежьте его тонкими ломтиками.
Очистите и нарежьте свежий имбирь полосками. Высыпьте гвоздику и семена кориандра в ступку и растолките пестиком до состояния порошка.
Высыпьте лук в большую кастрюлю вместе с яблоками и имбирем.
Также добавьте специи, изюм и сахар. В конце добавьте соль и пол дозы уксуса. Все хорошо перемешайте и варите на среднем огне около часа.
Через час влейте оставшийся уксус, уменьшите огонь и варите на слабом огне еще час. По истечении времени варки смесь станет очень плотной, похожей на варенье. Если вы хотите съесть яблочное чатни немедленно, дайте ему остыть и подавайте к столу.
Если вы предпочитаете хранить ее дольше, переложите смесь, пока она еще горячая, в заранее продезинфицированные банки, закройте крышками и переверните. Дайте банкам остыть в перевернутом положении, чтобы образовался вакуум. После остывания проверьте, чтобы крышка не "щелкала" в центре при нажатии.
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