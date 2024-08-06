Один из самых популярных соусов в мире: рецепт яблочного чатни

Этот индийский соус популярен в Великобритании. И его готовят теперь по всему миру.

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Чатни — это соус индийского происхождения, приготовленный из фруктов или овощей, который популярен и в Англии. Яблочный чатни, который мы предлагаем в этом рецепте, обогащен луком, уксусом, сахаром, специями и изюмом, которые придают блюду характерный кисло-сладкий вкус. Он прекрасно сочетается с мясом и сырами. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Яблочный чатни

Ингредиенты на 1,2 кг чатни:

яблоки сорта фуджи, или похожих — 1 кг;

лук репчатый – 500 г;

сахар — 500 г;

изюм — 125 г;

белый винный уксус — 1 л;

свежий имбирь — 20 г;

семена кориандра — 2 ч. л.;

гвоздика ½ ч. л.;

соль до 25 г.

Очистите яблоки и мелко нарежьте кубиками, затем очистите лук и нарежьте его тонкими ломтиками.

Очистите и нарежьте свежий имбирь полосками. Высыпьте гвоздику и семена кориандра в ступку и растолките пестиком до состояния порошка.

Высыпьте лук в большую кастрюлю вместе с яблоками и имбирем.

Также добавьте специи, изюм и сахар. В конце добавьте соль и пол дозы уксуса. Все хорошо перемешайте и варите на среднем огне около часа.

Через час влейте оставшийся уксус, уменьшите огонь и варите на слабом огне еще час. По истечении времени варки смесь станет очень плотной, похожей на варенье. Если вы хотите съесть яблочное чатни немедленно, дайте ему остыть и подавайте к столу.

Если вы предпочитаете хранить ее дольше, переложите смесь, пока она еще горячая, в заранее продезинфицированные банки, закройте крышками и переверните. Дайте банкам остыть в перевернутом положении, чтобы образовался вакуум. После остывания проверьте, чтобы крышка не "щелкала" в центре при нажатии.

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