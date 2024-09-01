Вкусней, чем в магазине: рецепт домашнего кетчупа на зиму

Лето закончилось, а это значит, что самое время делать заготовки на зиму.

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В магазинах продается множество разных соусов из помидоров и кетчупов. Но отличный соус можно приготовить и на домашней кухне. Вкусный домашний кетчуп на зиму станет отличным дополнением к любым блюдам. Фокус расскажет, как его приготовить.

Домашний кетчуп

Ингредиенты:

помидоры — 3 кг;

лук репчатый — 350 г;

чеснок — 5 зубчиков;

сахар — 50 г;

соль — 18 г;

уксус столовый 9% — 1 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый — 10 шт.;

гвоздика — 5 шт.;

семена горчицы — 0,5 ч. л.;

кориандр — 0,5 ч. л.

Помидоры моем и нарезаем крупными кусочками. Выкладываем их в кастрюлю и ставим на средний огонь, периодически помешивая.

Чистим репчатый лук и чеснок, измельчаем. Добавляем в кастрюлю к помидорам. И добавляем все приправы и специи. Перемешиваем и готовим на среднем огне без крышки еще около получаса.

Потом томатный соус нужно протереть через сито. Перемешиваем и варим еще 15 минут. Когда кетчуп станет настолько густым, как вам нравится, добавляем соль и сахар и провариваем еще минут семь. В конце добавляем уксус, но пробуем, так как помидоры тоже могут оказаться достаточно кислыми.

Разливаем томатный соус по банкам и закрываем. Переворачиваем банки донышком вверх и оставляем в таком положении до полного остывания.

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