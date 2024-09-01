Вкусней, чем в магазине: рецепт домашнего кетчупа на зиму
Лето закончилось, а это значит, что самое время делать заготовки на зиму.
В магазинах продается множество разных соусов из помидоров и кетчупов. Но отличный соус можно приготовить и на домашней кухне. Вкусный домашний кетчуп на зиму станет отличным дополнением к любым блюдам. Фокус расскажет, как его приготовить.
Домашний кетчуп
Ингредиенты:
- помидоры — 3 кг;
- лук репчатый — 350 г;
- чеснок — 5 зубчиков;
- сахар — 50 г;
- соль — 18 г;
- уксус столовый 9% — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец душистый — 10 шт.;
- гвоздика — 5 шт.;
- семена горчицы — 0,5 ч. л.;
- кориандр — 0,5 ч. л.
Помидоры моем и нарезаем крупными кусочками. Выкладываем их в кастрюлю и ставим на средний огонь, периодически помешивая.
Чистим репчатый лук и чеснок, измельчаем. Добавляем в кастрюлю к помидорам. И добавляем все приправы и специи. Перемешиваем и готовим на среднем огне без крышки еще около получаса.
Потом томатный соус нужно протереть через сито. Перемешиваем и варим еще 15 минут. Когда кетчуп станет настолько густым, как вам нравится, добавляем соль и сахар и провариваем еще минут семь. В конце добавляем уксус, но пробуем, так как помидоры тоже могут оказаться достаточно кислыми.
Разливаем томатный соус по банкам и закрываем. Переворачиваем банки донышком вверх и оставляем в таком положении до полного остывания.
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