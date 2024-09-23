Закуска из перцев: рецепт простой и вкусной заготовки на зиму
Количество ингредиентов можно увеличивать или уменьшать. Все зависит от того, сколько перца вам необходимо.
Сладкий перец — овощ, незаменимый для приготовления блюд с фаршем, салатов и закусок. Поскольку сейчас на рынках продается очень много перца, выращенного на дачах и огородах, самое время запастись им для заготовок на зиму. Кулинарный блогер Мирослава Пекарюк рассказала, как приготовить вкуснейшую закуску из перцев на зиму.
Закуска из перцев
Ингредиенты:
- перец ротунда — 750 г;
- вода — 250 мл;
- растительное масло — 5 ст. л.;
- жидкий мед — 5 ст. л.;
- уксус — 5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — 5 шт.;
- чеснок — 3 зубчика.
Способ приготовления:
Сначала делаем маринад. Для этого в кастрюле следует смешать воду, растительное масло, мед, уксус, добавить перец и лавровый лист, закипятить. Затем туда опустить почищенный и порезанный пополам перец. Проварить его в маринаде 5-7 минут, постоянно помешивая.
В предварительно простерилизованную банку сложить нарезанный чеснок, перец, снова чеснок, залить все горячим маринадом и закрутить банку крышкой. Укутать ее полотенцем, перевернуть вниз крышкой и оставить до полного остывания.
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