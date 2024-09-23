Закуска из перцев: рецепт простой и вкусной заготовки на зиму

Количество ингредиентов можно увеличивать или уменьшать. Все зависит от того, сколько перца вам необходимо.

Related video

Сладкий перец — овощ, незаменимый для приготовления блюд с фаршем, салатов и закусок. Поскольку сейчас на рынках продается очень много перца, выращенного на дачах и огородах, самое время запастись им для заготовок на зиму. Кулинарный блогер Мирослава Пекарюк рассказала, как приготовить вкуснейшую закуску из перцев на зиму.

Закуска из перцев

Ингредиенты:

перец ротунда — 750 г;

вода — 250 мл;

растительное масло — 5 ст. л.;

жидкий мед — 5 ст. л.;

уксус — 5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец горошком — 5 шт.;

чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления:

Сначала делаем маринад. Для этого в кастрюле следует смешать воду, растительное масло, мед, уксус, добавить перец и лавровый лист, закипятить. Затем туда опустить почищенный и порезанный пополам перец. Проварить его в маринаде 5-7 минут, постоянно помешивая.

В предварительно простерилизованную банку сложить нарезанный чеснок, перец, снова чеснок, залить все горячим маринадом и закрутить банку крышкой. Укутать ее полотенцем, перевернуть вниз крышкой и оставить до полного остывания.

Читайте также:

Гювеч: рецепт вкуснейшего блюда из баклажанов, перца и томатов

Очень просто приготовить: рецепт лечо из баклажанов на зиму

Рулетики с запеченным перцем: рецепт вкусной и простой закуски