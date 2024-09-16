Гювеч: рецепт вкуснейшего блюда из баклажанов, перца и томатов
Гювеч можно готовить как с мясом, так и без него.
Продолжая тему интересных рецептов блюд из баклажанов, рекомендуем вам приготовить гювеч. Это традиционное блюдо балканской кухни, представляющее собой овощи и мясо, приготовленные в глиняном горшке с крышкой, которое так и называется – "гювеч". Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.
Гювеч (овощи по-болгарски)
Ингредиенты:
- помидоры – 3 шт;
- баклажан – 1 большой или 2 поменьше;
- перец ротунда – 2 шт;
- соль — хорошая щепотка;
- сахар – 1 ч. л;
- растительное масло.
Способ приготовления:
Баклажаны нарезать крупными кубиками. Залить их водой, подсолить и оставить минут на 15, чтобы отошла горечь.
Лук почистить, порезать кубиками или полукольцами. На небольшом огне обжарить его с добавлением небольшого количества масла.
Когда лук станет мягким, добавить к нему баклажаны, перемешать, тушить около семи минут.
Далее добавить ротунду, нарезанную достаточно крупно, и готовить так же минут 7-8.
В последнюю очередь добавить помидоры, нарезанные тонкими слайсами. Все перемешать и готовить овощи, пока не выпарится лишняя влага.
В конце посолить и добавить сахар. Все хорошо перемешать и потушить еще немного.
По вкусу можно добавить сметану, но тогда храниться эти овощи будут меньше. Очень вкусно будет в готовое блюдо натереть несколько зубчиков чеснока и еще раз хорошо перемешать.
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