Гювеч: рецепт вкуснейшего блюда из баклажанов, перца и томатов

Гювеч можно готовить как с мясом, так и без него.

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Продолжая тему интересных рецептов блюд из баклажанов, рекомендуем вам приготовить гювеч. Это традиционное блюдо балканской кухни, представляющее собой овощи и мясо, приготовленные в глиняном горшке с крышкой, которое так и называется – "гювеч". Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Гювеч (овощи по-болгарски)

Ингредиенты:

помидоры – 3 шт;

баклажан – 1 большой или 2 поменьше;

перец ротунда – 2 шт;

соль — хорошая щепотка;

сахар – 1 ч. л;

растительное масло.

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать крупными кубиками. Залить их водой, подсолить и оставить минут на 15, чтобы отошла горечь.

Лук почистить, порезать кубиками или полукольцами. На небольшом огне обжарить его с добавлением небольшого количества масла.

Когда лук станет мягким, добавить к нему баклажаны, перемешать, тушить около семи минут.

Далее добавить ротунду, нарезанную достаточно крупно, и готовить так же минут 7-8.

В последнюю очередь добавить помидоры, нарезанные тонкими слайсами. Все перемешать и готовить овощи, пока не выпарится лишняя влага.

В конце посолить и добавить сахар. Все хорошо перемешать и потушить еще немного.

По вкусу можно добавить сметану, но тогда храниться эти овощи будут меньше. Очень вкусно будет в готовое блюдо натереть несколько зубчиков чеснока и еще раз хорошо перемешать.

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