Гювеч: рецепт смачної страви з баклажанів, перцю і томатів
Гювеч можна готувати як із м'ясом, так і без нього.
Продовжуючи тему цікавих рецептів страв із баклажанів, рекомендуємо вам приготувати гювеч. Це традиційна страва балканської кухні, що являє собою овочі та м'ясо, приготовані в глиняному горщику з кришкою, яка так і називається — "гювеч". Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.
Гювеч (овочі по-болгарськи)
Інгредієнти:
- помідори — 3 шт;
- баклажан — 1 великий або 2 менші;
- перець ротунда — 2 шт;
- сіль — хороша дрібка;
- цукор — 1 ч. л;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
Баклажани нарізати великими кубиками. Залити їх водою, підсолити й залишити хвилин на 15, щоб відійшла гіркота.
Цибулю почистити, порізати кубиками або півкільцями. На невеликому вогні обсмажити її з додаванням невеликої кількості олії.
Коли цибуля стане м'якою, додати до неї баклажани, перемішати, тушкувати близько семи хвилин.
Далі додати ротунду, нарізану досить крупно, і готувати так само хвилин 7-8.
В останню чергу додати помідори, нарізані тонкими слайсами. Усе перемішати і готувати овочі, поки не випарується зайва волога.
Наприкінці посолити й додати цукор. Усе добре перемішати й протушкувати ще трохи.
За смаком можна додати сметану, але тоді зберігатися ці овочі будуть менше. Дуже смачно буде в готову страву натерти кілька зубчиків часнику і ще раз добре перемішати.
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