Гювеч: рецепт смачної страви з баклажанів, перцю і томатів

Гювеч можна готувати як із м'ясом, так і без нього.

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Продовжуючи тему цікавих рецептів страв із баклажанів, рекомендуємо вам приготувати гювеч. Це традиційна страва балканської кухні, що являє собою овочі та м'ясо, приготовані в глиняному горщику з кришкою, яка так і називається — "гювеч". Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.

Гювеч (овочі по-болгарськи)

Інгредієнти:

помідори — 3 шт;

баклажан — 1 великий або 2 менші;

перець ротунда — 2 шт;

сіль — хороша дрібка;

цукор — 1 ч. л;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Баклажани нарізати великими кубиками. Залити їх водою, підсолити й залишити хвилин на 15, щоб відійшла гіркота.

Цибулю почистити, порізати кубиками або півкільцями. На невеликому вогні обсмажити її з додаванням невеликої кількості олії.

Коли цибуля стане м'якою, додати до неї баклажани, перемішати, тушкувати близько семи хвилин.

Далі додати ротунду, нарізану досить крупно, і готувати так само хвилин 7-8.

В останню чергу додати помідори, нарізані тонкими слайсами. Усе перемішати і готувати овочі, поки не випарується зайва волога.

Наприкінці посолити й додати цукор. Усе добре перемішати й протушкувати ще трохи.

За смаком можна додати сметану, але тоді зберігатися ці овочі будуть менше. Дуже смачно буде в готову страву натерти кілька зубчиків часнику і ще раз добре перемішати.

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