Закуска з перців: рецепт простої і смачної заготовки на зиму

Кількість інгредієнтів можна збільшувати чи зменшувати. Все залежить від того, скільки перцю вам потрібно.

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Солодкий перець — овоч, незамінний для приготування страв із фаршем, салатів і закусок. Оскільки зараз на ринках продається дуже багато перцю, вирощеного на дачах та городах, саме час запастися ним для заготовок на зиму. Кулінарна блогерка Мирослава Пекарюк розповіла, як приготувати смачну закуску з перців на зиму.

Закуска з перців

Інгредієнти:

перець ротунда — 750 г;

вода — 250 мл;

олія — 5 ст. л;

рідкий мед — 5 ст. л.;

оцет — 5 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

перець горошком — 5 шт.;

часник — 3 зубчики.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо маринад. Для цього в каструлі слід змішати воду, олію, мед, оцет, додати перець і лавровий лист, закип'ятити. Потім туди опустити почищений і порізаний навпіл перець. Проварити його в маринаді 5-7 хвилин, постійно помішуючи.

У попередньо простерилізовану банку скласти нарізаний часник, перець, часник знову, залити все гарячим маринадом і закрутити банку кришкою. Укутати її рушником, перевернути кришкою вниз і залишити до повного остигання.

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