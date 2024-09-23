Закуска з перців: рецепт простої і смачної заготовки на зиму
Кількість інгредієнтів можна збільшувати чи зменшувати. Все залежить від того, скільки перцю вам потрібно.
Солодкий перець — овоч, незамінний для приготування страв із фаршем, салатів і закусок. Оскільки зараз на ринках продається дуже багато перцю, вирощеного на дачах та городах, саме час запастися ним для заготовок на зиму. Кулінарна блогерка Мирослава Пекарюк розповіла, як приготувати смачну закуску з перців на зиму.
Закуска з перців
Інгредієнти:
- перець ротунда — 750 г;
- вода — 250 мл;
- олія — 5 ст. л;
- рідкий мед — 5 ст. л.;
- оцет — 5 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець горошком — 5 шт.;
- часник — 3 зубчики.
Спосіб приготування:
Спочатку робимо маринад. Для цього в каструлі слід змішати воду, олію, мед, оцет, додати перець і лавровий лист, закип'ятити. Потім туди опустити почищений і порізаний навпіл перець. Проварити його в маринаді 5-7 хвилин, постійно помішуючи.
У попередньо простерилізовану банку скласти нарізаний часник, перець, часник знову, залити все гарячим маринадом і закрутити банку кришкою. Укутати її рушником, перевернути кришкою вниз і залишити до повного остигання.
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