За бабусиним рецептом: як приготувати лечо з огірками на зиму
Таке лечо чудово підійде як добавка до гарнірів, так і як закуска.
Попри те, що вже закінчується вересень, осінь ще тішить домашніми овочами, залишки яких можна відправити під кришечку, зробивши смачну заготовку. Рекомендуємо приготувати смачнючу закрутку — лечо з огірками за старим рецептом, яким поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".
Лечо з огірками за бабусиним рецептом
Інгредієнти:
- огірки — 1 кг;
- помідори — 0,5 кг;
- болгарський перець — 300 г;
- цукор — 90 г;
- сіль — 40 г;
- рослинна олія — 50 г;
- оцет 9% — 50 мл;
- часник — 2-3 зубчики
Спосіб приготування:
Помідори подрібнити через м'ясорубку або блендер і вилити в каструлю. Болгарський перець помити, очистити та нарізати.
У каструлю з томатною масою додати перець, цукор, сіль, олію і часник, пропущений через прес. Перемішати та поставити на вогонь і довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 10-15 хвилин.
Висипати огірки, порізані кружечками, влити оцет, перемішати. Довести до кипіння, потім вогонь зменшити, накрити каструлю кришкою і готувати 5-6 хвилин.
Готове лечо з огірками, помідорами та перцем розлити по гарячих стерилізованих банках і закатати кришками.
Перевернути банки, укрити чимось теплим і залишити до повного охолодження.
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