За бабусиним рецептом: як приготувати лечо з огірками на зиму

Таке лечо чудово підійде як добавка до гарнірів, так і як закуска.

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Попри те, що вже закінчується вересень, осінь ще тішить домашніми овочами, залишки яких можна відправити під кришечку, зробивши смачну заготовку. Рекомендуємо приготувати смачнючу закрутку — лечо з огірками за старим рецептом, яким поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".

Лечо з огірками за бабусиним рецептом

Інгредієнти:

огірки — 1 кг;

помідори — 0,5 кг;

болгарський перець — 300 г;

цукор — 90 г;

сіль — 40 г;

рослинна олія — 50 г;

оцет 9% — 50 мл;

часник — 2-3 зубчики

Спосіб приготування:

Помідори подрібнити через м'ясорубку або блендер і вилити в каструлю. Болгарський перець помити, очистити та нарізати.

У каструлю з томатною масою додати перець, цукор, сіль, олію і часник, пропущений через прес. Перемішати та поставити на вогонь і довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 10-15 хвилин.

Висипати огірки, порізані кружечками, влити оцет, перемішати. Довести до кипіння, потім вогонь зменшити, накрити каструлю кришкою і готувати 5-6 хвилин.

Готове лечо з огірками, помідорами та перцем розлити по гарячих стерилізованих банках і закатати кришками.

Перевернути банки, укрити чимось теплим і залишити до повного охолодження.

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