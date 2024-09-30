Самая простая и вкусная закуска из баклажанов: рецепт вкусного блюда

Вам понадобится очень просто набор ингредиентов и обязательно возьмите грецкие орехи.

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Баклажаны с грецким орехом и чесноком – это очень вкусная и простая закуска. Баклажаны нужно запечь в духовке, так что жарить их не придется. Эта замечательная закуска обладает пикантным вкусом и подойдет даже для праздничного стола, особенно если перед подачей украсить ее листочками петрушки, или кинзы. Подавать баклажаны с грецкими орехами и чесноком на стол лучше охлажденными — так точно будет вкуснее. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо.

Баклажаны с грецкими орехами и чесноком

Ингредиенты:

1 кг баклажанов;

2 ст. л. растительного масла;

150 г очищенных грецких орехов;

100 г чеснока;

петрушка;

3 ст. л. столового уксуса;

1,5 ч. л. соли;

молотый черный перец по вкусу.

Баклажаны вымойте и нарежьте толстыми кружочками. Духовку нагрейте до 200 °C. Выложите баклажаны на противень, выстланный бумагой для выпечки. Сбрызните растительным маслом. Запекайте 30 мин.

Очищенные грецкие орехи мелко порубите большим ножом. Чеснок очистите и порубите или пропустите через пресс. Петрушку мелко нарежьте.

Положите в большую миску петрушку, чеснок и рубленые грецкие орехи. Влейте уксус. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем. Перемешайте и оставьте на 10 мин.

Приготовьте банки, в которых будете мариновать закуску. Вымойте их с содой и несколько раз обдайте изнутри кипящей водой. Переверните на несколько слоев бумажных полотенец и дайте обсохнуть.

Плотно уложите в подготовленные банки запеченные баклажаны слоями, чередуя с ореховой смесью. Закройте пластиковыми крышками и оставьте в прохладном месте на сутки.

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