Икра из баклажанов с тыквой: рецепт вкусной закуски из Португалии
Такую икру обычно готовят на Мадейре. И есть ее надо также, как одесскую икру: с хлебом, тостами, или хрустящими хлебцами.
Такую икру португальцы готовят впрок и дают настоятся. Подают ее обычно с вареной треской и грецкими орехами. Так что это скорей густой соус. Можно посыпать также подсушенными тыквенными семечками. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Икра из баклажанов с тыквой
Ингредиенты:
- баклажаны — 1,5 кг;
- тыква — 1,5 кг;
- две луковицы;
- головка чеснока;
- кисло-сладкие яблоки — 4 шт;
- молотая паприка — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 100 мл;
- очищенные грецкие орехи;
- сахар, соль и свежемолотый черный перец.
Почистите все овощи, нарежьте кубиками, а чеснок тонкими ломтиками. В одной миске смешайте баклажаны и лук. Добавьте половину паприки. Посолите и поперчите. Полейте половиной масла и перемешайте.
В другой миске смешайте тыкву, чеснок и яблоки. Добавьте оставшуюся паприку, посолите и поперчите. Полейте оставшимся маслом и тоже перемешайте.
Духовку разогрейте до 190 °С. На противень выложите две подготовленные смеси ингредиентов, не смешивая их. Запекайте овощи в разогретой духовке 45 минут. А после приготовления перемешайте и добавьте соль, перец и сахар, если требуется.
Верните противень в духовку еще на 20 минут. Сразу после приготовления разложите икру по стерилизованным банкам, закройте и переверните вверх дном. Подавайте, как настоится.
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