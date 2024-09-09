Икра из баклажанов с тыквой: рецепт вкусной закуски из Португалии

Такую икру обычно готовят на Мадейре. И есть ее надо также, как одесскую икру: с хлебом, тостами, или хрустящими хлебцами.

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Такую икру португальцы готовят впрок и дают настоятся. Подают ее обычно с вареной треской и грецкими орехами. Так что это скорей густой соус. Можно посыпать также подсушенными тыквенными семечками. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Икра из баклажанов с тыквой

Ингредиенты:

баклажаны — 1,5 кг;

тыква — 1,5 кг;

две луковицы;

головка чеснока;

кисло-сладкие яблоки — 4 шт;

молотая паприка — 1 ч. л.;

оливковое масло — 100 мл;

очищенные грецкие орехи;

сахар, соль и свежемолотый черный перец.

Почистите все овощи, нарежьте кубиками, а чеснок тонкими ломтиками. В одной миске смешайте баклажаны и лук. Добавьте половину паприки. Посолите и поперчите. Полейте половиной масла и перемешайте.

В другой миске смешайте тыкву, чеснок и яблоки. Добавьте оставшуюся паприку, посолите и поперчите. Полейте оставшимся маслом и тоже перемешайте.

Духовку разогрейте до 190 °С. На противень выложите две подготовленные смеси ингредиентов, не смешивая их. Запекайте овощи в разогретой духовке 45 минут. А после приготовления перемешайте и добавьте соль, перец и сахар, если требуется.

Верните противень в духовку еще на 20 минут. Сразу после приготовления разложите икру по стерилизованным банкам, закройте и переверните вверх дном. Подавайте, как настоится.

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