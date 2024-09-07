Гарнир, закуска, или густой соус: рецепт вкусной икры из морковки

Тем, кто любит овощи и овощные блюда, это чудесный способ попробовать приготовить морковку по-новому.

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Морковная икра — рецепт для фанатов овощей. Такую икру можно подать как закуску, пряный гарнир, или даже как густой соус к мясу, или рыбы. Чеснок, к слову, можно запечь в духовке, тогда его аромат станет мягче и его можно положить в икру больше. Фокус расскажет, как приготовить морковную икру.

Икра из морковки

Ингредиенты:

томатная паста — 3 ст. л.;

лук красный — 500 г;

масло растительное — 170 мл;

морковь — 1 кг;

три зубчика чеснока;

соль, перец черный молотый, кинза.

Разведите томатную пасту водой до консистенции жидкой сметаны. Лук очистите и мелко нарежьте.

Положите лук в кастрюлю, добавьте томатную пасту и половину растительного масла. Посолите. Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите, помешивая, 5-7 минут.

Морковь очистите, натрите на крупной терке и обжарьте до мягкости. Добавьте в кастрюлю к луку, перемешайте, накройте крышкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 °С на 15 минут. В готовую икру добавьте растертый с солью и перцем чеснок и мелко нарезанную кинзу. Подавайте холодным.

Также вместо кинзы можно добавить зиру, кориандр, или паприку.

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