Акробатичний тверк та омар, який вижив на "Титаніку": добірка кращих кліпів лютого

У лютневій добірці кліпів — суцільно оптимістичні прогнози: про подолання смерті, щасливий порятунок і те, що весна все одно прийде!

Cardi B

Up

[ + – ] Cardi B — Up

Черговий привід пишатися нашими — українська режисерка Таню Муіньо зняла карколомний кліп для самої Cardi B. Це вже не перша її робота із зарубіжними зірками — набивши руку на відеороликах для Монатіка, Віри Брежнєвої та Макса Барських, дівчина співпрацювала з такими мегаважковаговиками поп-сцени, як Кеті Перрі та Rosalia.

Для Cardi B Таню вигадала сюжет, де все починається прощанням із 2020-им — таким видовищним, що тягне на некрофілію. Далі — більше: скляний столик із голим хлопцем замість ніжок, акробатичний багатоярусний тверк, страхітливий манікюр і божевільні зачіски з вплетеними в коси головами ляльок.

Dua Lipa

We're Good

[ + – ] Дуа Ліпа — We're Good

Будь-яка драма здатна стати казкою, що надихає, з оптимістичним кінцем, якщо подивитися на неї очима врятованого лобстера. Новий кліп Дуа Ліпи переказує історію загибелі "Титаніка" з позиції омара, який з акваріума дивиться на світ ресторану круїзного лайнера. Безтурботне щастя відпочивальників — його персональне пекло, в якому сусіди по акваріуму один за одним опиняються в киплячому кухонному казані. Єдина відрада для нього — співчутлива вокалістка, яка виблискує кристалами на сукнях Miu Miu та Prada. Трагічна катастрофа — щасливий порятунок омара від смерті і повернення в рідну океанічну стихію.

Selena Gomez

De Una Vez

[ + – ] Селена Гомез — De Una Vez

Виявляється, Селена Гомез аж десять років мріяла зайнятися іспаномовним проектом. І ось збулася мрія, пісня De Una Vez (буквально перекладається як "Одного разу") вийшла ніжною, романтичною та зовсім весняною. Творці кліпу стверджують, що надихалися мексиканською літературою та образом Фріди Кало, але ролик вийшов до того художнім, що здається, ніби насправді знімальна команда випадково загубилася на виставці сучасного мистецтва. Загалом, поки мистецтвознавці обговорюють, що у кого "запозичене", фешн-індустрія пропонує підбір аксесуарів, як у De Una Vez, поверх сукні Rodarte із весняної колекції.

Lana Del Rey

Chemtrails Over The Country Club

[ + – ] Лана Дель Рей — Chemtrails Over The Country Club

Ні, ви не помилилися з перекладом. "Хіміотраси над заміським клубом", саме так. Ця пісня дала назву сьомому студійнику американської співачки Лани Дель Рей, вихід якого запланований на 19 березня 2021 року. Анонс його обкладинки вже перетворився на скандал. Справа в тому, що всі одинадцять зображених на ній жінок... білошкірі. Окей, десять з одинадцяти (одна — мексиканка), але тоді все одно ганьба: немає жодної з розміром одягу XL і вище. Вокалістка, звичайно, в обуренні зазначила, що всі дівчата на обкладинці — її рідні та близькі. Тут, однак, як у тому анекдоті: "Ложечки знайшлися, а осад залишився".

Go_A

ШУМ

[ + – ] Го_А — Шум

Так ось з чим Україна їде на Євробачення! Вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко пояснила, що в основі композиції — веснянка, а Шум — бог лісу, який відповідає за пробудження природи. Кліп на пісню — шедевр жанру "на коліні", усе зняте на одній локації і в рамках однієї ідеї. Усі виконавці — у костюмах хімзахисту на мініатюрній київській горі Щекавиця. У період карантину подібний одяг став чи не варіантом норми. Страхітливої норми. Кліп, як і пісня, створює відчуття зачарування, на межі життя та смерті. Є лише одна втіха: якщо подібні ритуали тисячу років тому наближали весну, то зможуть і зараз.

Juice WRLD

Bad Boy ft. Young Thug

[ + – ] Juice WRLD — Bad Boy ft. Young Thug

Більше року минуло з того моменту, як помер Juice WRLD, але смерть репера в двадцятирічному віці була настільки раптовою, що повірити в неї неможливо досі. Друзі та рідні продовжують розбирати архіви артиста і через творчість продовжувати його земне життя. Черговий трек Bad Boy такий живий, що ніби Juice WRLD, як і раніше, з нами. Кадри до нього взяті зі зйомок кліпу в 2019 році, коли музикант ще курив сигари, катався на дорогих автомобілях і хвалився ювелірними прикрасами. Утім, хоч артисти і називають себе "поганими хлопцями", з приводу одного з них вже можна сказати тільки одне: дурниця, він ангел.

Billie Eilish, ROSALÍA

Lo Vas A Olvidar

[ + – ] Біллі Айліш і Росалія — Lo Vas A Olvidar

Біллі Айліш, молода поп-ідолка з найбільш фантастичними і неповторними інтонаціями в голосі, знову видала щось неймовірне. Цього разу — у дуеті з відомою іспанською співачкою ROSALÍA. У пісні майже немає інструментального супроводу, тільки самотні дівочі голоси. У кліпі теж нічого, крім вокалісток. Вони обидві в самоті стоять у темному, пустому просторі, з якого дівчат вихоплюють лише промені світла. Мабуть, головний виразний прийом в ролику — це накладні нігті вокалісток, до того об'ємні та хитромудрі, що, здається, через них можна передавати сигнали жителям інших планет.