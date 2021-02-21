Акробатический тверк и омар, который выжил на “Титанике”: подборка лучших клипов февраля

В февральской подборке клипов — сплошь оптимистические прогнозы: о преодолении смерти, счастливом спасении и том, что весна все равно придет!

Cardi B

Up

[ + – ] Cardi B - Up

Очередной повод гордиться нашими — украинский режиссер Таню Муиньо сняла сногсшибательный клип для самой Cardi B. Это уже не первая ее работа с зарубежными звездами — набив руку на видеороликах для Монатика, Веры Брежневой и Макса Барских, девушка посотрудничала с такими мегатяжеловесами поп-сцены, как Кэти Перри и Rosalia.

Для Cardi B Таню придумала сюжет, где все начинается прощанием с 2020-м — таким зрелищным, что тянет на некрофилию. Дальше — больше: стеклянный столик с голым парнем вместо ножек, акробатический многоярусный тверк, устрашающий маникюр и безумные прически с вплетенными в косы головами кукол.

Dua Lipa

Weʼre Good

[ + – ] Дуа Липа - Weʼre Good

Любая драма способна стать вдохновляющей сказкой с оптимистичным концом, если посмотреть на нее глазами спасенного лобстера. Новый клип Дуа Липы пересказывает историю гибели "Титаника" с позиции омара, который из аквариума глядит на мир ресторана круизного лайнера. Беззаботное счастье отдыхающих — его персональный ад, в котором соседи по аквариуму один за другим оказываются в кипящем кухонном котле. Единственная отрада для него — сочувствующая вокалистка, сверкающая кристаллами на платьях Miu Miu и Prada. Трагическое крушение — счастливое избавление омара от смерти и возвращение в родную океаническую стихию.

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Selena Gomez

De Una Vez

[ + – ] Селена Гомез - De Una Vez

Оказывается, Селена Гомез целых десять лет мечтала заняться испаноязычным проектом. И вот сбылась мечта, песня De Una Vez (буквально переводится как "Однажды") получилась нежной, романтичной и совсем весенней. Создатели клипа твердят, что вдохновлялись мексиканской литературой и образом Фриды Кало, но ролик получился до того художественным, что кажется, будто на самом деле съемочная команда случайно затерялась на выставке современного искусства. В общем, пока искусствоведы вычисляют, что у кого "позаимствовано", фэшн-индустрия предлагает подбор аксессуаров, как в De Una Vez, поверх платья Rodarte из весенней коллекции.

Lana Del Rey

Chemtrails Over The Country Club

[ + – ] Лана Дель Рей - Chemtrails Over The Country Club

Нет, вы не ошиблись с переводом. "Химиотрассы над загородным клубом", именно так. Эта песня дала название седьмому студийнику американской певицы Ланы Дель Рей, который запланирован к выходу 19 марта 2021 года. Анонс его обложки уже превратился в скандал. Дело в том, что все одиннадцать изображенных на ней женщин… белокожие. Окей, десять из одиннадцати (одна — мексиканка), но тогда все равно позор: нет ни одной с размером одежды XL и выше. Вокалистка, конечно, в негодовании отметила, что все девушки на обложке — ее родные и близкие. Тут, однако, как в том анекдоте: "Ложечки нашлись, а осадочек остался".

Go_A

ШУМ

[ + – ] Го_А - Шум

Так вот с чем Украина едет на Евровидение! Вокалистка группы Go_A Катерина Павленко объяснила, что в основе композиции — веснянка, а Шум — бог леса, который отвечает за пробуждение природы. Клип на песню — шедевр жанра "на коленке", все снято на одной локации и в рамках одной идеи. Все исполнители — в костюмах химзащиты на миниатюрной киевской горе Щекавица. В период карантина подобная одежда стала едва ли не вариантом нормы. Ужасающей нормы. Клип, как и песня, создает ощущение завораживающее, на грани жизни и смерти. Есть лишь одно утешение: если подобные ритуалы тысячу лет назад приближали весну, то смогут и сейчас.

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Juice WRLD

Bad Boy ft. Young Thug

[ + – ] Juice WRLD - Bad Boy ft. Young Thug

Больше года прошло с того момента, как умер Juice WRLD, но смерть рэпера в двадцатилетнем возрасте была столь внезапной, что поверить в нее невозможно до сих пор. Друзья и родные продолжают разбирать архивы артиста и через творчество продолжать его земную жизнь. Очередной трек Bad Boy такой живой, как если бы Juice WRLD по-прежнему был с нами. Кадры к нему взяты из съемок клипа в 2019 году, когда музыкант еще курил сигары, катался на дорогих автомобилях и хвастался ювелирными украшениями. Впрочем, хоть артисты и называют себя "плохими парнями", по поводу одного из них уже можно сказать только одно: ерунда, он ангел.

Billie Eilish, ROSALÍA

Lo Vas A Olvidar

[ + – ] Билли Айлиш и Росалия - Lo Vas A Olvidar

Билли Айлиш, молодой поп-идол с самыми умопомрачительными и неповторимыми интонациями в голосе, снова выдала что-то невероятное. На этот раз — в дуэте с известной испанской певицей ROSALÍA. В песне почти нет инструментального сопровождения, только одинокие девичьи голоса. В клипе тоже ничего, кроме вокалисток. Они обе в одиночестве стоят в тёмном, пустом пространстве, из которого девушек выхватывают только лучи света. Пожалуй, главный выразительный прием в ролике — это накладные ногти вокалисток, до того объемные и замысловатые, что, кажется, через них можно передавать сигналы жителям других планет.