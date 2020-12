Пончики в сиропе, комбинашки и кристаллы Swarovski: 7 лучших женских клипов для холодного декабря

В этом месяце слушаем и смотрим исключительно женские клипы, где талант в буквальном смысле рвется сквозь одежду и требует жертв в виде вишневых сиропов, кренделей и пончиков.

H.E.R.

Damage

Классический обман ожиданий: молодая, талантливая и привлекательная РнБ-певица, вместо того чтобы танцевать откровенный тверк, выпускает строгий клип, где полностью одетая, да ещё и в очках, поёт чувственную песню под саксофон. Одним словом, выглядит и звучит так, словно это не H.E.R. из 2020-х, а дуэт Wham! из 1980-х. Впрочем, использованный в инструментальном оформлении сэмпл ровным счётом из той эпохи — из хита Herb Alpert 1987 года Making Love in the Rain.

Антураж тоже зачетный: музыканты исполняют песню в последнем бродвейском театре Roxie, который был построен в Лос-Анджелесе в 1931 году.

Ariana Grande

34+35

Новая видеоработа "34+35" сигнализирует о смешении в современном искусстве высокого и низкого убедительнее слов любого теоретика. Реконструкция сцен из киношедевра "Метрополис" соседствует с игривыми танцами в телесных купальниках а-ля Бейонсе, а опыты Франкенштейна проводятся красавицей в ботильонах на вот такенной платформе. Ирония, женственность и просто-таки кошачья милота делают работу притягательной для любого пользователя YouTube. Ну а "Твиттер" взорвался криками восхищения буквально через пару минут после публикации релиза. Большинство восторженных поклонников уверяют, что этим клипом Ариана спасает мир.

Dua Lipa, Angèle

Fever

Прогуляться нетуристическими районами (чтобы не сказать — трущобами) Лондона и поесть дешевый фастфуд британская певица косовского происхождения Дуа Липа вместе с бельгийской вокалисткой Angèle приглашают всех и каждого, пусть и виртуально. В отличие от последних работ Дуа Липы в диско-ретростиле и в сияющих кристаллами Swarovski комбинашках, данная двуязычная работа (на английском и французском) максимально демократична. Видео создал клипмейкер WAFLA. Горланить на два голоса в коридоре студенческой общаги, будить спящих бабушек и убегать от полиции — всё это хоть раз случалось в жизни любого студента.

Lana Del Rey

Summertime The Gershwin Version

У Ланы Дель Рей уже был оммаж Гершвину — композиция Summertime, начинающаяся точь-в-точь как оригинал классика, но затем юрко модулирующая в собственную песню. А теперь вот девушка решила исполнить эту колыбельную из оперы "Порги и Бесс" почти как в опере. Почти — потому что аранжировка уж очень отличается от классики вязкой медлительностью.

Вокал Ланы нет смысла сравнивать с Эллой Фицджеральд, но и перепевка Summertime — вовсе не вызов джазу, а призыв поддержать музыкантов филармонических оркестров Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Нашим повезло чуть больше: филармонические концерты в Украине проводятся даже сейчас.

Billie Eilish

Therefore I Am

В начале XX века композиторы состязались, кто лучше положит на музыку ресторанное меню и газетные объявления. Спустя сто лет 18-летняя американская вокалистка Билли Айлиш снялась в малобюджетном видео, где она бегает по пустому торговому центру и ворует пончики. Видеоклип только за первые сутки набрал 7 млн просмотров. Вдобавок девушка еще положила на лопатки Рене Декарта, превратив его фразу "мыслю — значит, существую" (I think, therefore I am) в повторяющийся текст припева. С клипом все ясно — такой мог бы создать любой человек с мобилкой, а значит, вообще любой. Зато вот вокал тут феноменальный.

Miley Cyrus

Prisoner ft. Dua Lipa

Все хотят спеть дуэтом с Дуа Липой, и это объяснимо. Каждый хочет записаться с Майли Сайрус, и это тоже ясно как божий день. Праздник для ушей и глаз начинается тогда, когда обе секс-бомбы встречаются и устраивают оргию в стиле Nine ½ Weeks (Майли, собственно, никогда не скрывала своей бисексуальности) да еще и в ретро-круизе на стареньком автобусе. Ещё одна отсылка — фильм Ридли Скотта 1991 года "Тельма и Луиза". Под напористый рассказ об абьюзивных отношениях и этических манипуляциях вокалистки рвут на себе одежду и обливаются ягодным сиропом кровавого цвета. Хотите незабываемо провести карантин — учитесь.

DOROFEEVA

gorit

Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева ушла в сольное плавание, и первое тому свидетельство — её работа gorit. Если в двух словах, то это почти как у Лободы, но пока ещё с меньшей провокационностью и большим тактом. Скажем, такая деталь, как красивые ягодицы, более выразительна, если полностью одеться, но не прикрыть именно их, и Надежда этот выдающийся прием мастерски использует. Что касается самой песни, то это типичная дискотечная безделушка из 2000-х с припевом "ла-ла-ла" и рифмами "душа — до утра", "сразу — фразы", "по телу — постели". В общем, хотите проветрить голову — слушайте сюда.