Пока спят дети. Лучшие треки конца лета

  • Любовь Морозова
Пока спят дети. Лучшие треки конца лета

Фото: Getty Images

В августовский плейлист попали чувственные, убаюкивающие композиции, под которые можно не бояться разбудить детей

Billie Eilish

my future

фото, кадр из видео к композиции Billie Eilish my future

Саундтрек к Джеймсу Бонду — хорошо, но хочется чего-то ещё. С момента выпуска заглавной песни No Time To Die первый оригинальный релиз Билли Айлиш — это my future, совсем другая стилистика, совсем другая Айлиш. И сделано всё так, чтобы сперва вы ждали привычную депрессуху — запев, как обычно, инфернальный. Однако уже на второй минуте внезапным сопоставлением всё меняется: появляется активная партия ударных, а в голове слушателя как будто вертится зеркальный диско-шар. Анимационное видео к песне сделано в стиле Хаяо Миядзаки, но в изобретательности, оно, пожалуй, несколько уступает шедевральным японским мультикам.

Sam Smith  

My Oasis ft. Burna Boy

фото, Sam Smith My Oasis ft. Burna Boy

В мае планировался релиз альбома To Die For, но Сэм Смит трезво рассудил, что во время пандемии выпускать лонгплей с таким названием — не лучшая идея. Взяв короткий карантинный тайм-аут, певец вернулся с замечательным дуэтом My Oasis, записанным совместно с нигерийским вокалистом Burna Boy. По словам Сэма, он давно являлся поклонником этого рэпера и страшно рад предоставившейся возможности поработать. Таким образом к изысканному и чувственному вокалу Сэма добавилась тёплая шероховатость и глубина Burna Boy. О результате музыканты говорят как о «возможности выпустить свои эмоции в это ­нелёгкое время».

The Weeknd   

Snowchild

фото, кадр из клипа Snowchild The Weeknd

Релизы The Weeknd традиционно сопровождаются подробностями его отношений с Селеной Гомес. Не стал исключением и Snowchild — ­Гомес назвала его любимой песней, а The Weeknd в ответ выпустил клип в день рождения бывшей гёрлфренд. Эстетика «вдохновения поздних часов ночи» полностью соблюдена, хоть это и анимация (карантин, как-никак). В видеоряд попали образы из его прежних работ — в красном пиджаке из Until I Bleed Out и сотканный из стаи летучих мышей, как в Call Out My Name. А ещё там есть таинственный незнакомец из Beauty Behind the Madness, особняк из Starboy и пустыня из After Hours.

Troye Sivan 

Easy

фото, кадр из клипа Easy Troye Sivan

Трой Сиван — лидер по выпуску ангельски парящего счастья в музыкальных капсулах. У этой композиции ещё и название соответствующее — Easy. Кажущаяся простота никак не сочетается с поговоркой «будь проще, и люди к тебе потянутся» — Трой загадочен, таинственен и изысканен в образах. В срежиссированном им клипе присутствуют две параллельные истории: в одной певец меланхолично путешествует по пустому дому (любителям минимализма понравится дизайн), а в другой выступает в экстравагантном образе с павлиньим макияжем по телевизору. Сиван отмечает, что песня посвящена «американским горкам» чувств, которые он пережил.

Аlyona Аlyona     

Тихо діти сплять

фото, кадр из клипа Тихо діти сплять Аlyona Аlyona

Хотите нежности, глубины и чувственного рэпа — вам к Аlyona Аlyona. Если её первые композиции ценили за необычность и эпатаж, то теперь вокалистка воплощает материнскую женственность. Песня «Тихо діти сплять» по сути — социальный манифест, написанный на Бали, острове, входящем в десятку наиболее загрязнённых мест Земли. Одновременно по жанру — это вполне себе колыбельная, со всей атрибутикой: убаюкиванием, тонкой лирикой и тихой, успокаивающей красотой. Режиссёр Антон Штука в видео к песне нашёл отличный баланс между демонстрацией экологической катастрофы (найдя и в ужасном эстетику) и красоты детских лиц.

Паліндром

Брюховичі 97

фото, кадр из клипа Брюховичі 97 Паліндром

Ностальгировать по детству нужно красиво. Вот львовский рэпер Палиндром по такому поводу написал целую песню и снял целый клип. В детстве они с отцом и бабушкой на старом опеле ездили в рекреационный пригород Львова — Брюховичи. После смерти бабушки, вдвоём с папой решили повторить вояж, но уже на его первой машине — Волге. Из жизненной правды вышла арт-работа, где и Степан, и его отец Пётр — идеальные двойники самих же себя. Работа получилась до того милой, что, не зная прочего творчества Палиндрома, сложно заподозрить его в хип-хоп утехах, но они точно будут в новом альбоме «Cтіни мають вуха».

Dua Lipa    

Hallucinate

фото, кадр из клипа Hallucinate Dua Lipa

Кто у нас самая популярная певица? Правильно, Дуа Липа. Цифры не лгут: Spotify зафиксировал преодоление отметки 1 млрд прослушиваний её вторым (последним) альбомом Future Nostalgia. Тур в поддержку альбома, конечно же, отменился из-за пандемии. А место роскошных многолюдных дискотек, которых так много в её предыдущих видеоклипах, заменили рекомендованные МОЗом анимационные видео. Так, режиссёр Лиша Тан, хорошо известная по ролику для Jay-Z на песню The Story of O.J., создала рисованную сказку, в которой певица превращается в девушку диснеевских пропорций и встречает культовых мульт­персонажей в волшебных мирах.