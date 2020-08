Пока спят дети. Лучшие треки конца лета

Billie Eilish

my future

Саундтрек к Джеймсу Бонду — хорошо, но хочется чего-то ещё. С момента выпуска заглавной песни No Time To Die первый оригинальный релиз Билли Айлиш — это my future, совсем другая стилистика, совсем другая Айлиш. И сделано всё так, чтобы сперва вы ждали привычную депрессуху — запев, как обычно, инфернальный. Однако уже на второй минуте внезапным сопоставлением всё меняется: появляется активная партия ударных, а в голове слушателя как будто вертится зеркальный диско-шар. Анимационное видео к песне сделано в стиле Хаяо Миядзаки, но в изобретательности, оно, пожалуй, несколько уступает шедевральным японским мультикам.

Sam Smith

My Oasis ft. Burna Boy

В мае планировался релиз альбома To Die For, но Сэм Смит трезво рассудил, что во время пандемии выпускать лонгплей с таким названием — не лучшая идея. Взяв короткий карантинный тайм-аут, певец вернулся с замечательным дуэтом My Oasis, записанным совместно с нигерийским вокалистом Burna Boy. По словам Сэма, он давно являлся поклонником этого рэпера и страшно рад предоставившейся возможности поработать. Таким образом к изысканному и чувственному вокалу Сэма добавилась тёплая шероховатость и глубина Burna Boy. О результате музыканты говорят как о «возможности выпустить свои эмоции в это ­нелёгкое время».

The Weeknd

Snowchild

Релизы The Weeknd традиционно сопровождаются подробностями его отношений с Селеной Гомес. Не стал исключением и Snowchild — ­Гомес назвала его любимой песней, а The Weeknd в ответ выпустил клип в день рождения бывшей гёрлфренд. Эстетика «вдохновения поздних часов ночи» полностью соблюдена, хоть это и анимация (карантин, как-никак). В видеоряд попали образы из его прежних работ — в красном пиджаке из Until I Bleed Out и сотканный из стаи летучих мышей, как в Call Out My Name. А ещё там есть таинственный незнакомец из Beauty Behind the Madness, особняк из Starboy и пустыня из After Hours.

Troye Sivan

Easy

Трой Сиван — лидер по выпуску ангельски парящего счастья в музыкальных капсулах. У этой композиции ещё и название соответствующее — Easy. Кажущаяся простота никак не сочетается с поговоркой «будь проще, и люди к тебе потянутся» — Трой загадочен, таинственен и изысканен в образах. В срежиссированном им клипе присутствуют две параллельные истории: в одной певец меланхолично путешествует по пустому дому (любителям минимализма понравится дизайн), а в другой выступает в экстравагантном образе с павлиньим макияжем по телевизору. Сиван отмечает, что песня посвящена «американским горкам» чувств, которые он пережил.

Аlyona Аlyona

Тихо діти сплять

Хотите нежности, глубины и чувственного рэпа — вам к Аlyona Аlyona. Если её первые композиции ценили за необычность и эпатаж, то теперь вокалистка воплощает материнскую женственность. Песня «Тихо діти сплять» по сути — социальный манифест, написанный на Бали, острове, входящем в десятку наиболее загрязнённых мест Земли. Одновременно по жанру — это вполне себе колыбельная, со всей атрибутикой: убаюкиванием, тонкой лирикой и тихой, успокаивающей красотой. Режиссёр Антон Штука в видео к песне нашёл отличный баланс между демонстрацией экологической катастрофы (найдя и в ужасном эстетику) и красоты детских лиц.

Паліндром

Брюховичі 97

Ностальгировать по детству нужно красиво. Вот львовский рэпер Палиндром по такому поводу написал целую песню и снял целый клип. В детстве они с отцом и бабушкой на старом опеле ездили в рекреационный пригород Львова — Брюховичи. После смерти бабушки, вдвоём с папой решили повторить вояж, но уже на его первой машине — Волге. Из жизненной правды вышла арт-работа, где и Степан, и его отец Пётр — идеальные двойники самих же себя. Работа получилась до того милой, что, не зная прочего творчества Палиндрома, сложно заподозрить его в хип-хоп утехах, но они точно будут в новом альбоме «Cтіни мають вуха».

Dua Lipa

Hallucinate

Кто у нас самая популярная певица? Правильно, Дуа Липа. Цифры не лгут: Spotify зафиксировал преодоление отметки 1 млрд прослушиваний её вторым (последним) альбомом Future Nostalgia. Тур в поддержку альбома, конечно же, отменился из-за пандемии. А место роскошных многолюдных дискотек, которых так много в её предыдущих видеоклипах, заменили рекомендованные МОЗом анимационные видео. Так, режиссёр Лиша Тан, хорошо известная по ролику для Jay-Z на песню The Story of O.J., создала рисованную сказку, в которой певица превращается в девушку диснеевских пропорций и встречает культовых мульт­персонажей в волшебных мирах.