Надя Дорофеева презентовала новый альбом, который создала вместе с Михаилом Кацуриным

Надя Дорофеева презентовала свой первый полноформатный сольный альбом в котором соавтором стал ее муж Михаил Кацурин.

Related video

34-летняя украинская певица Надя Дорофеева презентовала новый сольный альбом Heartbeat. Премьера состоялась сегодня, 26 сентября, вместе с премьерой клипа на песню "Колыбельная 2022".

Известно, что это первый полноформатный сольный альбом певицы, который состоит из 12 треков автором которых выступает сама Надежда. Соавтором песен артистки стал ее супруг Михаил Кацурин. Вместе пара создала 11 из 12 работ. Еще над одной работой певице помогал работать Игорь Клименко.

Кроме этого, к созданию альбома Надежда привлекла еще ряд известных людей, среди которых Стас Черный, Антон Чилиби, Павел Белоусов, Влад Либенсон, Александр Слинченко, Василий Козьма, Антон Кукри, Сергей Сидоренко, Гордей Старух.

Певица призналась, что благодаря этому альбому ей удалось пережить сложные периоды своей жизни. Как объяснила артистка, написание песен были для нее спасением в настоящем страны в которой идет война.

"Все это время, впервые за свою взрослую жизнь, я по-настоящему погрузилась в музыку, которая меня высвободила. Здесь собраны очень разные мои эмоции, разные состояния... Я позволила себе принимать себя разной, доверять себе, быть собой, неидеальной. Позволила себе наконец открыть душу и просто говорить через свои песни. И я бы очень хотела, чтобы они не просто понравились, а имели силу в чем-то помогать, наталкивали на какие-то важные мысли, чтобы, слушая их, можно было и поплакать, и улыбнуться" — прокомментировала премьеру DOROFEEVA.

В день презентации певица решила запремьерить и клип к песне "Колыбельная 2022". Песню артистка посвятила украинским женщинам-матерям. Ее она начала писать еще в 2022 году, однако финальную версию создала в 2024 году, когда Россия обстреляла украинскую детскую больницу "Охматдет".

"Для меня украинские мамы — это самые сильные женщины вселенной, которые ежедневно переживают за жизнь своих детей, заботятся о них и делают все для того, чтобы их дети жили хорошо в любых условиях. В каждую эпоху мамы пели детям колыбельные. Сегодня, в нашей стране, они поют, чтобы заглушить звуки сирен и пушек..." — DOROFEEVA.

известно, что режиссером клипа стала Indy Hait. Видеоработа снята в жанре хоррора. В клипе использован прием повтора, чтобы передать ощущение повторяемости нашей реальности, когда кажется, что мы застряли в бесконечной петле войны, словно в замкнутом круге, из которого невозможно вырваться. По сюжету зрители будто попадают в жуткий сон матери, которая спасает своего ребенка от угрозы.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, какие угрозы получает от поклонников.

Кроме этого, Фокус писал, что Надежда Дорофеева прокомментировала, действительно ли беременна первенцем.