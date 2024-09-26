Надя Дорофєєва презентувала новий альбом, який створила разом з Михайлом Кацуріним

Надя Дорофєєва презентувала свій перший повноформатний сольний альбом в якому співавтором став її чоловік Михайло Кацурін.

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34-річна українська співачка Надя Дорофєєва презентувала новий сольний альбом Heartbeat. Прем’єра відбулася сьогодні, 26 вересня, разом з прем’єрою кліпу на пісню "Колискова 2022".

Відомо, що це перший повноформатний сольний альбом співачки, який складається з 12 треків автором яких виступає сама Надія. Співавтором пісень артистки став її чоловік Михайло Кацурін. Разом пара створила 11 з 12 робіт. Ще над однією роботою співачці допомагав працювати Ігор Клименко.

Крім цього, до створення альбому Надія залучила ще низку відомих людей, серед яких Стас Чорний, Антон Чілібі, Павло Білоусов, Влад Лібенсон, Олександр Слінченко, Василь Козьма, Антон Кукрі, Сергій Сидоренко, Гордій Старух.

Співачка зізналася, що завдяки цьому альбому їй вдалося пережити складні періоди свого життя. Як пояснила артистка, написання пісень були для неї порятунком у сьогоденні країни в якій триває війна.

"Весь цей час, вперше за своє доросле життя, я по-справжньому поринула у музику, яка мене вивільнила. Тут зібрані дуже різні мої емоції, різні стани… Я дозволила собі приймати себе різною, довіряти собі, бути собою, неідеальною. Дозволила собі нарешті відкрити душу і просто говорити через свої пісні. І я би дуже хотіла, щоб вони не просто сподобалися, а мали силу в чомусь допомагати, наштовхували на якісь важливі думки, щоб, слухаючи їх, можна було й поплакати, й усміхнутися" – прокоментувала прем’єру DOROFEEVA.

У день презентації співачка вирішила запрем’єрити і кліп до пісні "Колискова 2022". Пісню артистка присвятила українським жінкам-матерям. Її вона почала писати ще у 2022 році, однак фінальну версію створила у 2024 році, коли Росія обстріляла українську дитячу лікарню "Охматдит".

"Для мене українські мами – це найсильніші жінки всесвіту, які щодня переживають за життя своїх дітей, піклуються про них і роблять все задля того, щоб їхні діти жили добре в будь-яких умовах. У кожну епоху мами співали дітям колискові. Сьогодні, у нашій країні, вони співають, щоб заглушити звуки сирен і гармат…" – DOROFEEVA.

відомо, що режисером кліпу стала Indy Hait. Відеоробота знята у жанрі горора. У кліпі використаний прийом повтору, щоб передати відчуття повторюваності нашої реальності, коли здається, що ми застрягли у нескінченній петлі війни, немов у замкненому колі, з якого неможливо вирватися. За сюжетом глядачі ніби потрапляють у моторошний сон матері, яка рятує свою дитину від загрози.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала, які погрози отримує від шанувальників.

Крім цього, Фокус писав, що Надія Дорофєєва прокоментувала, чи дійсно вагітна первістком.