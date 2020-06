Плей-лист июня: обнаженные звезды, обнаженные эмоции и открытые в самоизоляции истины

Lady Gaga, Ariana Grande

Rain On Me

Первая женская коллаборация, которая сразу же попала на вершину чарта Hot 100, — дуэт Леди Гага и Арианы Гранде. Это только на первый взгляд незатейливая танцевальная композиция. Википедия (да-да, в первые же дни после премьеры на вики появилась огромная статья о песне на 18 языках) утверждает, что в дуэте использованы семплы из песни All This Love That I’m Giving Гвен Макри и что жанровый коктейль включает данс-поп, диско, хаус, электропоп, французский хаус, техно и электронную музыку. А объединяющим фактором для самих вокалисток стали похожие психологические травмы и пережитые теракты.

The 1975

If You’re Too Shy

Британская инди-рок-группа The 1975 сначала огорчила фанатов отсрочкой выпуска нового альбома, а затем подсластила пилюлю черно-белым клипом на трек If You’re Too Shy (Let Me Know), который музыканты успели презентовать во время последнего тура, но сам тур не закончили из-за повсеместного карантина. Песня никак не проясняет ни стиля, ни жанра будущего альбома, ведь ребята уверяют, что все остальное будет не похоже вот на это. А жаль, ведь "это" ностальгийно, драйвово и многослойно. Клип к песне снял Адам Пауелл, давний друг группы. Ну как клип — стоят парни в черном у белой стены. А глаз не оторвать.

Grimes

You'll Miss Me When I'm Not Around

Канадская вокалистка Клер Буше, она же Grimes, придумала забаву для поклонников: выпустила клип на фоне зеленого хромакея, вместо которого каждый желающий может подставить любую визуализацию. Из дополнительных атрибутов — меч в руках и механические крылья за спиной, что в совокупности с выступающим животиком певицы (во время съемок она готовилась стать матерью) производит гипнотическое воздействие. Богиня Деметра, да и только. Среди ответных видеоколлажей поклонников — огненная вьюга, волшебный лес и мультики, но в большинстве преобладают космические пейзажи в честь папы ребенка — Илона Маска.

Ptakh_Jung

Monika

Первый клип дуэт Ptakh_Jung снял благодаря краундфандингу: больше 50 почитателей творчества ребят задонатили 50 тыс. грн, остальные 80 тыс. музыканты вынули из собственных карманов. Инструментальные работы дуэта — своего рода песни без слов, а видеоработа получилась с полноценным сюжетом. Фактически это короткометражный немой фильм, в его основе — реальная история 14-летней девочки, напоминающая странствия библейского блудного сына, но только в нынешних реалиях: наркотики, вечеринки, неблагополучные связи. Главную роль сыграла студентка театрального университета, а музыканты снялись в эпизодических ролях.

Katy Perry

Daisies

Буквальный перевод названия новой песни Кэти Перри — "Маргаритки". Клип на него в связи с карантином выглядит как хоум-видео, снятое на телефон, но и в такой ситуации Кэти умудряется найти место для эстетики. Пикантная деталь: Кэти не только с удовольствием демонстрирует свой округлившийся живот сквозь тонкую белую ткань, но и полностью раздевается перед камерой. Певица и ее возлюбленный Орландо Блум с таким пристрастием документируют беременность, что, можно полагать, осветят и скорое уже рождение дочери. Ему же приурочен и выход пятого студийного альбома, который состоится в августе вопреки всем пандемиям.

Tik Tu

S.v.r.

Трио мультиинструменталистов из Тернополя — восхитительные сказочники, рассказывающие свои волшебные истории под трип-хоп и инди-поп. Ах да, и еще под такой странный жанр, как барокко-поп — ну ведь правда же, что барокко неотделимо от украинского искусства? Очередная сказка называется S.v.r. Нет, это не французская косметика, а сокращение от «сутність всіх речей». Клип кустарный во всех смыслах — и потому, что снят "с коленки", и потому, что лес и кусты. Но, как и сам трек, магический и обволакивающий. Гуляя по лесным тропинкам, музыканты размышляли об истине истин и дружбе дружб с собой самими.

Billie Eilish

Not My Responsibility

Видео, которое прежде крутили только на концертах Билли Айлиш, теперь доступно и на YouTube. Да-да, речь о том самом мини-фильме, где девушка медленно снимает с себя одежду, демонстрируя ну очень крутые изгибы. Ролик сопровождается вопросами Билли Айлиш: "Вы меня знаете? Действительно меня знаете?" Девушка обращается к толпе зевак, у которой "есть мнение насчет ее мнения, ее музыки, ее одежды, ее тела". Кроме возгласов восхищения этот ролик вызывает еще и желание выглядеть так же превосходно — так вот, для этого певицей совместно с художником Такаси Мураками и создана новая коллекция японского бренда Uniqlo.