Готовь попкорн. Когда откроются кинотеатры в Украине и что они покажут зрителям

Кинотеатры готовятся к открытию после карантина. По предварительной оценке Кабмина, это может случиться 1 июля, но окончательного решения нет. Чего можно ожидать от возобновления сезона, рассказывает Фокус

Киноманов огорошила новость: культовый голливудский режиссер Кристофер Нолан подготовил свежий шпионский боевик "Довод" к открытию кинотеатров. Режиссер назвал дату: 16 июля. Но с оговорками. "Мы заканчиваем фильм, и он будет готов к открытию кинотеатров. Думаю, на данном этапе это все, что можно сказать точно", — загадочно сообщил Нолан Hollywood Reporter. — Дата, возможно, будет сдвигаться". Что же касается Украины, то 15 мая тогдашняя и. о. министра культуры Светлана Фоменко известила: кинотеатры откроются ориентировочно 1 июля. Но окончательного решения Кабмина нет. Все замерли в ожидании.

Прокатчики на старте

Мы связались с прокатчиками, чтобы узнать, готовы ли они стартовать в июле и чем будут удивлять кинозрителя, изголодавшегося в самоизоляции по большим экранам и попкорну. "Мы готовы запускать фильмы хоть завтра. Проблема — в распоряжении Кабмина. Если речь о 16 июля, то у нас первым в плане стоит "Довод" Нолана. Далее — супергеройский экшен "Чудо-женщина 1984". Немножко независимого американского кино: "Думай как собака", "Тесла". Из диснеевской анимации — "Айван, единственный и неповторимый", — рассказывает Анна Бойко, старший менеджер дистрибьюторской компании "Киномания".

"Как только кинотеатры откроются, мы тут же запускаем нашу кинопродукцию согласно репертуарному плану: 16 июля — мультфильм "Тролли 2", затем фантастический триллер "Тихое место 2" и далее по графику", — делится Богдан Батрух, владелец B&H Film Distribution.

Итак, дистрибьюторы на изготовке. А что же кинотеатры?

Своя история

Для кинотеатров остро стоит вопрос окупаемости. "В отличие от музеев и библиотек, кинотеатры независимы от государства и полагаются на свой финансовый баланс. Кстати, только сейчас прочла новость, что 23 тыс. кинозалов в Китае не откроются в ближайшее время", — комментирует ситуацию Людмила Горделадзе, член Совета по господдержке кинематографа, основатель ООО "Киноман" (кинотеатр "Жовтень"). — Владелец кинотеатра "Атмосфера" в Белгороде-Днестровском Дмитрий Чебан сделал заявление, что готов открыть свое заведение 2 июля, потому что начинается туристический сезон. Сеть "Планета Кино" — тоже. По-видимому, как у крупной сети у них есть финансовая подушка и они могут позволить себе некоторое время работать в убыток, то есть открыться, но не получить необходимый для рентабельности доход в июле, например, который всегда считался невыгодным из-за отпусков". Оптимальным для украинских кинотеатров Горделадзе считает открытие в сентябре, когда в целом жизнь войдет в нормальное русло и доход от кино будет порядка 70% от того, что было.

Меры безопасности

Ситуацию тормозит отсутствие официальных стандартов безопасности при эпидемии коронавируса. "До сегодня мы ждем официальную информацию по карантинным нормативам. Написали еще месяц назад запросы в Министерство здравоохранения, чтобы понять, при каких условиях будут открываться кинотеатры. Если мы не получим эту информацию, то начнем сеансы без конкретных протоколов открытия. Но это же вопрос здоровья людей», — рассказывает Ирина Плехова, заместитель директора КП "Киевкинофильм" (сеть муниципальных кинотеатров, куда входят "Киевская Русь", "Флоренция", "Лира").

"Мы выяснили, что 70% опрошенных готовы в ближайшее время вернуться в наши кино­театры" Наталия Байдан

Сегодня обсуждаются такие условия безопасности зрителей: обязательные маски и перчатки, дистанционное сканирование билетов, продажа расфасованного попкорна, рассаживание зрителей в шахматном порядке, при котором наполняемость зала в разы меньше.

"Все перечисленное будет организовано в нашей сети, — говорит Наталия Байдан, гендиректор "Планеты Кино". — При шахматной рассадке зрителей будут доступны к продаже 30–35% мест. Немного, но мы готовы стартовать и совместно с ответственными лицами вырабатывать дальнейшие шаги".

Даже при меньшей наполняемости многим кинотеатрам выгодно начать работу. "Для нас и 20% заполняемости зала — прибыльная история. "Киевкинофильм" — это коммунальное предприятие. Мы сами на себя зарабатываем. Поэтому весь период простоя вынуждены обходиться без зарплат", — констатирует Ирина Плехова.

Что из родного контента

Один из лидеров национального кинорынка, FILM.UA Group, предложил для активизации кинопроцесса в повторный прокат свои наиболее успешные фильмы, а прибыль от проданных билетов хочет оставлять кинотеатрам. В "антикризисный пакет" вошли: "Сторожевая застава", "Украденная принцесса: Руслан и Людмила", "Захар Беркут", "Цена правды", "Скажене весілля" и "Скажене весілля 2". Полина Толмачева, директор по маркетингу и PR FILM.UA Group, рассказала, как воспринята их инициатива: "Сетям кинотеатров понравилось наше предложение. Идут точечные переговоры по датам. В репертуар пока не ставят, потому что никто точно не знает, когда будет открытие. Что касается фильма "Черкассы", то речь идет о коммерческом прокате, потому что они "недокатались": были в прокате всего две недели. Относительно нового контента, то 18 марта у нас значилась премьера спортивной драмы "Пульс". Мы много потеряли на промокампании. С новой датой премьеры определимся, когда что-то прояснится".

"Да, мы активно обсуждаем не только возможность возврата украинских фильмов, которые уже были в прокате, но и новые релизы, — подтверждает слова Толмачевой Наталия Байдан. — Из нового, в частности, зрителей ждет премьера фильма "Східняк" с Богданом Бенюком. Успех зависит от интереса зрителей, через них мы определяем спрос на тот или иной проект".

У "Планеты Кино" есть уникальный канал обратной связи со зрителями, они называют это "базой лояльности": на их сайт подписаны более 1 млн клиентов, 700 тыс. из которых остаются активными пользователями. Этой программе 10 лет. Через бонусы (скидки на билеты) они стимулируют подписчиков, дабы выяснять их запросы — от репертуара до видов попкорна.

Например, бытует мнение, что публика побаивается массовых мероприятий и это может стать серьезной проблемой на старте киноплощадок. "Но, постоянно общаясь с подписчиками, мы выяснили, что 70% опрошенных готовы в ближайшее время вернуться в наши кинотеатры", — опровергает этот тезис Байдан.

Когда откроются кинотеатры

Какая же дата открытия кинотеатров более вероятная — 2 или 16 июля? "Думаю, реальнее 16-го. Из чисто маркетинговых соображений, — делится Ирина Плехова. — Для запуска этой отрасли нужны минимум неделя-две, чтобы люди вернулись на работу. Кто-то был в отпуске за свой счет, у кого-то случился разрыв контрактов. Следующие две недели нужны, чтобы запустить информационную поддержку. На сегодня маловато информации от дистрибьюторов картин, чтобы запустить трейлеры, афиши, релизы. Это неплохой шанс, кстати, для украинских лент, чтобы выстрелить, пока мировой поток не набрал силу".

Топ-3 фильма нового сезона

На основании мониторинга репертуара экспертов и зрителей Фокус отобрал три самых ожидаемых картины нового сезона. Все даты премьер вероятные

"Довод"

"Тенет", tenet в переводе с англ. — "принцип"

Премьера: 16 июля

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон

Конечно, картина от автора "Начала" и "Интерстеллара" — это залп голливудской тяжёлой артиллерии, чтобы разбудить зрителей всех возрастов, полов, социальной принадлежности и интеллектуальных запросов. Кристофер, как всегда, активно затрагивает сферу паранормального: сверхспособности представителей спецслужб, которые проникают в запредельные уровни сознания, и все это — ради приземленных целей политического шпионажа.

"Мулан"

Mulan

Премьера: 23 июля

Режиссер: Ники Каро

В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли

Дочь ветерана китайских войн, переодевшись, отправилась вместо больного отца сражаться с варварами-гуннами. Это "Гусарская баллада" на китайский лад с летающими трюками в духе "Матрицы": много акробатических номеров и захватывающих сражений во весь экран.

"Чудо-женщина 1984"

Wonder Woman 1984

Премьера: 14 августа

Режиссер: Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Педро Паскаль, Конни Нильсен

Некий миллионер Лорд хочет стать богом. Для этого ему добывает магический артефакт доктор Минерва. Только саму Минерву эта штука превратила в дикую женщину-кошку — Гепарду, готовую порвать заказчика. Лорд успевает обратиться за помощью к принцессе амазонок Диане Принс.