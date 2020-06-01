Три хита карантина. Лучшие сериалы для того, чтобы засмотреть их до дыр

Специфическая затворническая пора, когда у людей появилось немало свободного времени, породила карантинные хиты — сериалы, засмотренные до дыр за эти два месяца. Мы выбрали три, подходящих для разных категорий зрителей

"Поймать Кайдаша"

Украина (2020), драмеди с элементами гротеска

Тема: слабоволие мешает жить по-человечески

Зрительский рейтинг на kino-teatr.ua: 8.2

Сезон: 1. Серий: 12

В ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк

Сценарист "Киборгов" Наталья Ворожбит модернизировала классическую повесть "Кайдашева семья" Нечуя-Левицкого. Время действия: современная Украина в 2005–2014 гг.

В центре событий — семья автомеханика Омелька Кайдаша. Из армии возвращается его младший сын Лаврин. Старший брат Карпо крутит шуры-муры с соседкой, от которой у него ребенок, но предложение ей делать не торопится. Ему нужна девушка "с перчиком в сердце". Такую он находит в лице Мотри.

Константин Рылев рекомендует сложные интеллектуальные многоходовки и напряжение на грани фола в испанском криминальном триллере "Бумажный дом"

Братья женятся. Ершистую Мотрю Кайдашиха припрячь не может, тогда она взваливает хозяйство на жену Лаврина, вчерашнюю школьницу Мелашку. Та ведет себя безответно, как Золушка, пока не взрывается. Грызущиеся женщины — лейтмотив произведения.

Из-за Евромайдана ссорятся уже и братья.

Глядя на них, понимаешь, что обычный украинец, который до этого был цельной личностью, распался на две части — пророссийскую и проевропейскую.

В финале — пронзительная сцена. После измены жены Лаврин уходит в АТО. "Ухожу на войну, батя. Из-за Мелашки. Отпускаешь?" Разбитый параличом немой глава семьи остается сидеть в кресле на крыльце, не в состоянии навести порядок в своей семье.

"Мандалорец"

The Mandalorian

США, 2019, космический вестерн

Тема: воин и дитя

Зрительский рейтинг IMDb: 8.7

Сезон: 1. Серий: 8

В главных ролях: Педро Паскаль, Брендан Уэйн

Действие "Мандалорца" происходит между VI и VII эпизодами "Звездных войн". Альянс Повстанцев уничтожил вторую Звезду Смерти и положил конец Империи. Но любые перемены не слишком видны на задворках Галактики, где происходят события картины.

Главный герой — одинокий охотник за головами. Ему поручают доставить "живой груз" — зеленого Малыша неизвестной расы, которого в Сетях тут же прозвали маленьким Йодой. Но Мандалорца почему-то волнует будущее глазасто-ушастого дитяти: он увидел в крохе отблеск своей сиротской судьбины и почти уверен, что младенца ничего хорошего не ожидает. Воин нарушает свой устав, спасая ребенка. Теперь охота начинается на них двоих.

Авторы дополнительно разнообразили инопланетную фауну неведомыми зверями: рыбозаврами, грязерогами и обязьяноящерицами. Этот мутационный зоопарк словно спустился с полотен Босха.

Когда главному герою становится совсем невмоготу, Малыш подключает магию. И после каждого разгрома врагов тот по-детски трогательно засыпает. Глядя на приключения грозного воина и малыша, чье сердце не дрогнет?

"Бумажный дом"

La Casa de Papel

Испания (2017–2020), триллер, криминал, детектив

Тема: ограбление как революция

Зрительский рейтинг IMDb: 8.5

В ролях: Урсула Корберо, Альваро Морте, Ициар Итуньо

Сезонов: 4. Серий: 38

Этот испанский сериал, провалившись на родине, вышел в переформатированном виде на Netflix, где стал самым популярным неанглоязычным проектом на платформе.

Лента напоминает «Иллюзию обмана», соединённую с «...надцатью друзьями Оушена». И так же, как в «Иллюзии», здесь сложный узор настоящих и подставных действий, в которых непросто разобраться.

«Бумажный дом» — это криминальная драма писателя и телепродюсера Алекса Пина о группе преступников под управлением гениального Профессора, которая готовит ограбление Монетного двора Испании. Здесь очень оригинальная идея: они не планируют воровать деньги, они их будут печатать на оборудовании Монетного двора. Космические €2,4 млрд.

Для того чтобы успеть это сделать, запланирован захват заложников. Но всё должно быть без крови: Профессор — гуманист. Он даже денег хочет не для себя, а на социальные нужды. Чтобы подчеркнуть светлость его идеалов, в фильме есть кадры, где он проезжает мимо мельниц в Ламанче — тех самых, на которые когда-то покушался Дон Кихот. А рефрен всего сериала — песня партизан и социалистов «Белла чао», под которую рождаются планы всё отобрать и поделить. Неспроста консервативная турецкая пресса призвала запретить показ Casa del Papel, считая, что сериал поощряет терроризм, являясь опасным символом восстания.