Кинотеатры в Украине могут открыться 2 июля: раньше им нечего показывать зрителям
Из-за карантинных ограничений в системе кинопроката большой дефицит новых фильмов
Кинотеатры не смогли открыться 10 июня, хотя эту дату для них определил Кабмин при очередном ослаблении карантина. Причиной стало то, что они не готовы были открыться из-за нехватки новых фильмов.
"Запуститься в работу при открытии нужно сразу на 100% мощности – персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, нельзя работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином", – написал в Telegram глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко.
По его словам, нардепы провели встречу с министром здравоохранения Максимом Степановым, главой Минкульта Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.
Стороны представили свои предложения по постепенному запуску работы кинотеатров и предварительно определили, что "кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля".
Напомним, в связи с постоянным увеличением случаев инфицирования коронавирусом, Минздрав будет предлагать Кабмину "некоторые меры". Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов. "Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена, в апреле, когда у нас была достаточно напряженная ситуация, у нас не было 689 заболевших за один день", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 11 июня в Украине зафиксировали наибольший с начала эпидемии суточный показатель заболеваемости коронавирусом – 689 случаев.
- В мире по состоянию на 11 июня зафиксировано 7,3 млн случаев заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало больше на 120 701.