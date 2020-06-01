Статистика коронавируса в мире на 11 июня: за сутки зафиксировано 120 тысяч новых случаев

Жертвами болезни на сегодняшний день стали 416 116 тысяч человек

По состоянию на утро 11 июня в мире зафиксировано 7 357 794 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало больше на 120 701. Жертвами болезни на сегодняшний день стали 416 116 тысяч человек (+4939 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В то же время, 3 454 712 больных уже выздоровели (+84 343 за сутки).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (1 999 900), Бразилии (772 416), России (493 023), Великобритании (291 588) и Индии (276 583).

Больше всего летальных исходов Covid-19 на сегодня зафиксировано в США (112 908), Великобритании (41 213), Бразилии (39 680), Италии (34 114) и Франции (29 322).

В материковом Китае за сутки зарегистрировано 11 новых случаев коронавируса, выявлено четыре бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Все новые активные случаи и три бессимптомных "импортированы". Смертельных исходов нет.

Как ранее сообщал Фокус: