Статистика коронавируса в мире на 11 июня: за сутки зафиксировано 120 тысяч новых случаев
Жертвами болезни на сегодняшний день стали 416 116 тысяч человек
По состоянию на утро 11 июня в мире зафиксировано 7 357 794 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало больше на 120 701. Жертвами болезни на сегодняшний день стали 416 116 тысяч человек (+4939 за сутки).
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
В то же время, 3 454 712 больных уже выздоровели (+84 343 за сутки).
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (1 999 900), Бразилии (772 416), России (493 023), Великобритании (291 588) и Индии (276 583).
Больше всего летальных исходов Covid-19 на сегодня зафиксировано в США (112 908), Великобритании (41 213), Бразилии (39 680), Италии (34 114) и Франции (29 322).
В материковом Китае за сутки зарегистрировано 11 новых случаев коронавируса, выявлено четыре бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.
Все новые активные случаи и три бессимптомных "импортированы". Смертельных исходов нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 10 июня во всем мире было зафиксировано 7 237 093 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.
- По состоянию на утро 9 июня сообщалось, что всего в мире с начала эпидемии COVID-19 заразились 7 118 471 человек. За сутки коронавирус диагностировали у 36 806 человек по всей планете.
- В Украине на 10 июня выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом.