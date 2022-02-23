Статистика коронавируса на 23 февраля: 25062 новых случая COVID-19 и 3140 госпитализаций
Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 297 украинцев.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки официально был выявлен у 25062 человек. Свежую статистику заболеваемости публикует пресс-служба Министерства здравоохранения.
COVID-19, по данным Минздрава, также обнаружили у 2427 детей и 665 медицинских работников. В больницы с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 3140 пациентов, а жертвами инфекции за день стали 297 украинцев.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 25062 человек;
- выздоровело — 37432 человек;
- летальные случаи — 297;
- госпитализации — 3140.
Динамика госпитализаций в Украине за последние семь дней:
- 16 февраля — 3284;
- 17 февраля — 3323;
- 18 февраля — 3208;
- 19 февраля — 3172;
- 20 февраля — 1886;
- 21 февраля — 1553;
- 22 февраля — 3140.
В течение минувших суток в Украине сделали 113 396 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 47 206;
- методом ИФА — 5691;
- экспресс-тесты — 60 499;
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Киев, Днепропетровская и Полтавская области:
- Киев — 3699 случаев;
- Днепропетровская область — 2343 случая;
- Полтавская область — 1686 случаев;
- Донецкая область — 1523 случая;
- Черкасская область — 1323 случая.
Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, в течение минувших суток в стране от коронавируса вакцинировали 62935 человек:
- первая доза — 16 844;
- вторая доза — 27 071;
- дополнительная доза — 598;
- бустерная вакцина — 18 422.
С первого дня пандемии коронавирусной болезни в Украине:
- заболело — 4 783 835;
- выздоровело — 4 023 033;
- летальные случаи — 105 229;
- сделано ПЦР-тестов — 19 477 406.
Днем ранее Министерство здравоохранения сообщало о 24440 новых случаях заражения коронавирусом. От осложнений, которые были вызваны COVID-19, за сутки скончались 287 пациентов.
Ранее главный санврач Игорь Кузин в общении с Фокусом предупреждал украинцев, что коронавирус не будет единственной угрозой для Украины.