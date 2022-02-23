UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Статистика коронавируса на 23 февраля: 25062 новых случая COVID-19 и 3140 госпитализаций

233
Статистика коронавирус госпитализация вакцинация Минздрав МОЗ COVID-19
Фото: Информатор | В Украине за минувшие сутки от COVID-19 скончались 297 человек

Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 297 украинцев.

Коронавирус в Украине за минувшие сутки официально был выявлен у 25062 человек. Свежую статистику заболеваемости публикует пресс-служба Министерства здравоохранения.

COVID-19, по данным Минздрава, также обнаружили у 2427 детей и 665 медицинских работников. В больницы с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 3140 пациентов, а жертвами инфекции за день стали 297 украинцев.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 25062 человек;
  • выздоровело — 37432 человек;
  • летальные случаи — 297;
  • госпитализации — 3140.

Динамика госпитализаций в Украине за последние семь дней:

  • 16 февраля — 3284;
  • 17 февраля — 3323;
  • 18 февраля — 3208;
  • 19 февраля — 3172;
  • 20 февраля — 1886;
  • 21 февраля — 1553;
  • 22 февраля — 3140.

В течение минувших суток в Украине сделали 113 396 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

  • методом ПЦР — 47 206;
  • методом ИФА — 5691;
  • экспресс-тесты — 60 499;

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Киев, Днепропетровская и Полтавская области:

  • Киев — 3699 случаев;
  • Днепропетровская область — 2343 случая;
  • Полтавская область — 1686 случаев;
  • Донецкая область — 1523 случая;
  • Черкасская область — 1323 случая.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, в течение минувших суток в стране от коронавируса вакцинировали 62935 человек:

  • первая доза — 16 844;
  • вторая доза — 27 071;
  • дополнительная доза — 598;
  • бустерная вакцина — 18 422.

С первого дня пандемии коронавирусной болезни в Украине:

  • заболело — 4 783 835;
  • выздоровело — 4 023 033;
  • летальные случаи — 105 229;
  • сделано ПЦР-тестов — 19 477 406.
Статистика коронавирус госпитализация вакцинация Минздрав МОЗ COVID-19
В Украине за минувшие сутки от COVID-19 скончались 297 человек
Фото: пресс-служба МОЗ

Днем ранее Министерство здравоохранения сообщало о 24440 новых случаях заражения коронавирусом. От осложнений, которые были вызваны COVID-19, за сутки скончались 287 пациентов.

Ранее главный санврач Игорь Кузин в общении с Фокусом предупреждал украинцев, что коронавирус не будет единственной угрозой для Украины.