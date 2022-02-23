Статистика коронавируса на 23 февраля: 25062 новых случая COVID-19 и 3140 госпитализаций

Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 297 украинцев.

Коронавирус в Украине за минувшие сутки официально был выявлен у 25062 человек. Свежую статистику заболеваемости публикует пресс-служба Министерства здравоохранения.

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COVID-19, по данным Минздрава, также обнаружили у 2427 детей и 665 медицинских работников. В больницы с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 3140 пациентов, а жертвами инфекции за день стали 297 украинцев.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 25062 человек;

выздоровело — 37432 человек;

летальные случаи — 297;

госпитализации — 3140.

Динамика госпитализаций в Украине за последние семь дней:

16 февраля — 3284;

17 февраля — 3323;

18 февраля — 3208;

19 февраля — 3172;

20 февраля — 1886;

21 февраля — 1553;

22 февраля — 3140.

В течение минувших суток в Украине сделали 113 396 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 47 206;

методом ИФА — 5691;

экспресс-тесты — 60 499;

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Киев, Днепропетровская и Полтавская области:

Киев — 3699 случаев;

Днепропетровская область — 2343 случая;

Полтавская область — 1686 случаев;

Донецкая область — 1523 случая;

Черкасская область — 1323 случая.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, в течение минувших суток в стране от коронавируса вакцинировали 62935 человек:

первая доза — 16 844;

вторая доза — 27 071;

дополнительная доза — 598;

бустерная вакцина — 18 422.

С первого дня пандемии коронавирусной болезни в Украине:

заболело — 4 783 835;

выздоровело — 4 023 033;

летальные случаи — 105 229;

сделано ПЦР-тестов — 19 477 406.

[ + – ] В Украине за минувшие сутки от COVID-19 скончались 297 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Днем ранее Министерство здравоохранения сообщало о 24440 новых случаях заражения коронавирусом. От осложнений, которые были вызваны COVID-19, за сутки скончались 287 пациентов.

Ранее главный санврач Игорь Кузин в общении с Фокусом предупреждал украинцев, что коронавирус не будет единственной угрозой для Украины.