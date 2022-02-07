"Коронавирус – не последняя угроза". Игорь Кузин о масках, вспышке полио и универсальной вакцине

Игорь Кузин, главный санитарный врач страны, рассказал Фокусу, какие сценарии ревакцинации рассматривает Минздрав, почему сроки самоизоляции не будут сокращаться до пяти дней и когда Украина пойдет по британскому пути жизни с коронавирусом.

Штамм "омикрон" в Украине: ситуация на сегодня и прогнозы

Во многих странах коронавирусный штамм "омикрон" сейчас доминирует. Какова ситуация в Украине?

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— Если мы посмотрим на опыт других стран, то увидим, что в среднем с момента регистрации первого случая "омикрона" до того, как он становится доминирующим вариантом, проходит от пяти до восьми недель. В Украине пока миксовый сценарий: с 2021 года остался "хвост" штамма "дельта", плюс начинает появляться "омикрон" — с каждым днем все больше и больше. По данным вирусологического мониторинга, 20% примерно – это "омикрон", все остальное – еще "дельта". Но картина постоянно меняется. Есть регионы, где случаев "омикрона" фиксируется более 20%. Это Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области, то есть именно те, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Все же исследования показывают, что из-за "омикрона" люди реже попадают в больницы и болеют, как обычной простудой, поэтому эпидемиологическая ситуация лучше, чем при "дельте". Можно ли рассчитывать на то, что когда в Украине "омикрон" будет доминировать, у нас не будет вспышек тяжелого течения заболевания?

— Действительно, во многих странах при "омикроне" фиксируют меньший риск госпитализации и более легкое течение заболевания, но это характерно для людей, получивших прививку. Для людей невакцинированных течение заболевания такое же тяжелое, как и при базовом штамме. Поэтому я бы не приравнивал его к обычному ОРВИ. Кроме того, при "омикроне" наблюдаются отдаленные последствия ковида, например, в виде неврологических расстройств. И не следует забывать, что он точно так же приводит к летальным случаям.

Несколько недель назад было много новостей о том, что "омикроном" чаще болеют дети. В Украине это тоже подтверждается?

— Да, если посмотрим статистику, то в последние несколько недель наблюдаем увеличение количества таких случаев. К примеру, в Ровенской области [которая перешла в красную зону с 27 января] заболеваемость выросла именно среди детей. Сейчас еще трудно сказать, с чем именно это связано, но дети преимущественно не вакцинированы. Во-вторых, "омикрон" очень быстро распространяется, особенно в замкнутых коллективах, таких как школы, поэтому сейчас многие страны применяют дополнительные меры насчет функционирования образовательных учреждений.

В Украине будут вакцинировать детей до 12 лет?

– Мы официально рекомендуем вакцинировать детей от 12 лет. Раньше эта норма распространялась только на случаи, когда у ребенка были определенные сопутствующие болезни, но сейчас любая семья может прививать ребенка по собственному желанию. Вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается, мы планируем адресовать его Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) во II квартале 2022 года. Сегодня в мире еще недостаточно информации об особенностях вакцинации этой возрастной группы. Это социально не активная категория, то есть рисков инфицироваться у них гораздо меньше, чем у подростков, посещающих школу или профессиональное учебное заведение.

Но дети до 12 лет тоже ходят в школу, в кружки, общаются с родственниками. И вы тоже подтвердили, что они стали чаще болеть. В Великобритании, США, других странах уже вакцинируют детей от пяти лет.

— НТГЭИ, дающая те или иные рекомендации, очень осторожна при рассмотрении таких вопросов, она опирается на результаты исследований и проверенную информацию. Только после ее заключения мы будем принимать соответствующее решение. Сегодня официальная позиция ВОЗ и ЮНИСЕФ состоит в том, что вакцинация детей 5–12 лет не должна быть обязательной.

Вакцинация в Украине: амбициозные планы

В Великобритании месяц назад была сильная вспышка заболеваемости "омикроном", но жестких локдаунов не вводили. Сегодня там вообще отказываются от многих мер предосторожности. Маски оставляют только в транспорте. В Украине же мы снова говорим о том, что наши области одна за другой переходят в оранжевую и красную зоны. Почему мы не можем пойти по пути Великобритании?

— Мне бы очень хотелось, чтобы Украина также шла тем путем, что и Великобритания. Но там вакцинировано 70% населения, от этого отталкиваются все стратегии. Всемирная организация здравоохранения однозначно заявила о том, что охват прививками не менее 70% взрослого населения – это минимальный предел для того, чтобы мы начали говорить о любом смягчении карантинных требований. В Украине сейчас только 22 из 25 областей вакцинировали как минимум 40% своего населения. Это адекватные показатели в мировом измерении к концу 2021 года. В настоящее время мы поставили перед собой амбициозные планы вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца 2022 года. Только тогда сможем говорить о смягчении карантинных мер.

"Мне очень не нравится эта формулировка — рычаги давления. Вакцинация должна идти от желания людей защитить собственное здоровье"

В тех странах, которые отменяют ограничения, достаточно высокие показатели прививки именно групп риска. Если посмотреть на ситуацию с вакцинацией в Украине, то у нас вакцинировано 40% взрослого населения, но если взять группы риска, то ситуация другая: например, лица возраста 60+ вакцинированы на 30–40%, в зависимости от региона, а в возрастной группе 70+ показатели еще меньше – 20–25%.

Какова вероятность того, что в конце этого года мы уже не будем носить маски?

– Мне кажется, что этого не произойдет. Когда мы говорим о маске, то имеем в виду, что она будет защищать нас даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций — гриппа и всего остального. Но за два года жизни с ковидом карантинные требования менялись. Если раньше были достаточно жесткие меры абсолютно для всех, то сейчас за счет вакцинации у нас есть возможность создать эпидемически безопасные объекты. Такая модификация будет продолжаться. Но я не уверен, что в течение 2022 года по всему миру достигнут цели вакцинировать 70% взрослого населения, и что мы сможем попрощаться с ковидом. ВОЗ говорит, что в конце года возможен переход коронавирусной инфекции к эндемической группе инфекционных болезней, то есть к тем, которые возникают на той или иной территории или в рамках какого-то сезонного пика, или постоянно в течение года.

То есть маски останутся с нами навсегда?

– Нет, я так не думаю. Если речь пойдет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательства использовать маску в закрытых помещениях могут быть отменены. Но посмотрим, например, на страны Азии, где [еще до пандемии] носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций. Поэтому я думаю, что такая общая рекомендация останется, хотя уже без какой-либо административной ответственности за ее невыполнение.

Собирается ли Минздрав отменить зонирование регионов по желтым/оранжевым/красным уровням опасности?

— Пока нет. Еще с 2020 года, когда алгоритм адаптивного карантина был предложен впервые, он доказал свою эффективность, потому что это хорошо сбалансированный набор показателей. К тому же, если принимается решение о переводе области в красную зону, то уже через две недели видим постепенное уменьшение интенсивности появления новых случаев. Эта методика позволяет отреагировать еще до того, как мы фиксируем стремительную нагрузку на систему здравоохранения, и, таким образом, не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому сейчас мы не планируем ее пересматривать.

Не последняя угроза. Насколько сократятся сроки самоизоляции

Некоторые страны сокращают сроки изоляции. В США, Израиле, Великобритании это пять дней, в Украине до сих пор 14. Когда он уменьшится?

— Многие страны сокращали срок самоизоляции преимущественно из-за критической потребности в работниках. Например, США ввели норму, что медицинский работник, заболевший ковидом, должен находиться дома всего пять дней, а затем, если у него нет симптомов, может выходить на работу. Это рискованная тактика, применялась она как крайняя мера.

[ + – ] Путь в Украине. Украинцам нужно сформировать культуру адекватного отношения к инфекционным болезням, считает Кузин

Но уже есть сообщения от ВОЗ о том, что инкубационный период при "омикроне" более короткий. Он составляет около трех суток, в то время как при "дельте" было четыре-пять, а иногда до семи дней. Поэтому мы рассматриваем эти нормы в рамках обновленной информации. Вероятнее всего, будем рассматривать вопрос сокращения срока самоизоляции, но все же не до пяти дней: условно это будет десять суток для бессимптомных случаев и 13 – для инфицированных с симптомами.

В Китае действует zero covid policy — политика нулевой терпимости к ковиду, в Великобритании людей учат жить с ковидом. Как бы вы определили политику Украины, к какой модели мы ближе — британской или китайской?

— Мне кажется, что ни к одной из них. Для Украины вообще важно сформировать культуру адекватного отношения к инфекционным болезням. Нам нужно научиться нормально воспринимать вакцинацию.

"У нас есть подтвержденное финансирование на 2022-2023 годы, то есть в ближайшее время государство будет точно обеспечивать граждан вакциной"

Второй обязательный компонент – ответственность за собственное поведение, если ты заболел. Не надо в этом случае идти на рабочее место, не надо ехать в транспорте, к тому же без маски! Эту ответственность не может проконтролировать ни Нацполиция, ни Нацгвардия – это обязанность каждого конкретного человека.

Третий компонент – ответственность перед людьми, с которыми ты общаешься. Когда мы собираем информацию, с кем инфицированный человек контактировал последние 14 дней, то сталкиваемся с тем, что почти четверть опрошенных отказывается называть эти контакты. Это очень безответственное отношение к своему окружению, потому что невозможно понять, кого еще нужно протестировать.

И четвертый момент – это ответственное выполнение эпидрекомендаций. Многие украинцы пытаются обойти все карантинные меры, которые вводились. Кто-то покупает сертификаты или справки, кто-то намеренно не использует маски. Такое пренебрежение нормами сводит на нет любые правительственные решения.

Важно

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Если мы сможем сформировать эти четыре компонента ответственного отношения к инфекционной болезни, для Украины это будет хорошим уроком на фоне ковида. Ведь коронавирус – это точно не последняя угроза инфекционного характера. Сегодня таким примером является вспышка полио [в Украине обнаружили уже более 20 случаев заражения детей полиовирусом. Дополнительная кампания по прививке детей от полиомиелита стартовала 1 февраля]. Посмотрим, как будет проходить эта кампания по вакцинации, потому что это уже не новая инфекция, не новая вакцина, как было с ковидом.

Универсальная вакцина и вакцинация раз в два года

Сегодня в Украине привито всего 35% населения (46% — взрослого). Кажется, все, кто хотел вакцинироваться, это сделали. То есть остались люди, которые точно не хотят. Какие у Минздрава рычаги давления на них?

— Мне очень не нравится эта формулировка — рычаги давления. Вакцинация должна идти от желания людей защитить собственное здоровье. Министерство здравоохранения не может убеждать каждого украинца в том, что нужно вакцинироваться, тем более применять какие-то карательные или административные меры. Мы фокусируемся на том, чтобы построить инфраструктуру, которая будет эффективно и качественно работать на всех уровнях, от удаленной общины до большого областного центра.

Есть регионы, где случаев "омикрона" фиксируется более 20%. Это Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области, то есть именно те, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация

В Украине еще есть люди, которые до сих пор не знают, где получить прививку. Поэтому с 24 января мы запустили специальные маршруты мобильных бригад, которые будут приезжать в поселки и будут вакцинировать на месте. Нередко люди ждут, пока что-то случится, например, область вошла в красную зону. Именно так было в прошлом году, когда у нас было плюс 50–60% прививок каждый день, потому что люди начали сталкиваться с определенными ограничениями. Также остается часть людей, которые до сих пор верят в то, что имеющиеся у них соматические заболевания являются противопоказанием к вакцинации. Самый распространенный миф, что при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, бронхиальной астме, онкозаболеваниях нельзя делать прививку. Но на самом деле наоборот – это прямые показания для вакцинации.

Поэтому мы будем продолжать коммуникацию с населением, которую запустили в прошлом году. Будем активнее мотивировать медицинских работников доводить до людей адекватную информацию о прививках. Введены специальные коэффициенты оплаты при достижении высоких показателей охвата вакцинацией пациентов. Если у семейного врача более 80% его декларантов вакцинировано, он сможет получить определенную финансовую выплату.

Если вы увидите, что люди не так охотно вакцинируются, как вы надеялись, и статистика существенно не растет, какова вероятность более жестких мер?

— Вакцинация по всему миру остается добровольной. В Австрии вакцинация стала обязательной с 1 февраля. Но в Украине утвержден перечень организаций, работники которых подлежат обязательной прививке. Естественно, человек может отказаться от вакцины, но в таком случае будет отстранен от выполнения своих обязанностей, пока не закончится карантин. Речь идет преимущественно о работниках государственных и коммунальных учреждений и предприятий. К примеру, сегодня в Украине вакцинировано 91–92% медицинских работников. То есть определенная часть работников здравоохранения будет отстранена от выполнения своих обязанностей. Но если они вакцинируются, то смогут вернуться на рабочие места. Утверждение такого перечня – это наш выход из ситуации, когда нужно вводить более жесткие подходы к вакцинации.

Министр здравоохранения недавно сказал, что Минздрав рассматривает несколько сценариев дальнейшей жизни с ковидом. Один из них – ревакцинация каждый год, как в случае с гриппом. Какие другие варианты?

— Во-первых, в США продолжают разрабатывать универсальную вакцину, которая будет охватывать все возможные штаммы. Они проанализировали те варианты коронавируса, которые были, и нашли фрагменты, которые являются неизменными и могут вызвать иммунный ответ, если станут элементом вакцины. Поэтому весь мир может перейти к использованию такой вакцины с довольно продолжительным периодом эффективности. Потенциально это может быть вакцинация раз в два года с широким спектром иммунного ответа.

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Второе направление, о котором можно сказать, – это использование варианта специфических бустеров. Иными словами, когда мы понимаем, что Украине угрожает конкретный штамм, например, тот же "омикрон", то используем омикроноспецифический бустер. Это ситуативное решение, оно тоже неплохое. Но проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты.

Третий сценарий – вакцина против ковида будет условным компонентом противогриппозной вакцины, которую мы рекомендуем использовать перед началом эпидемического подъема. Сейчас у нас есть трехкомпонентные и четырехкомпонентные вакцины против гриппа. Как вариант, туда будет добавляться еще и коронавирусный компонент. Но сейчас трудно спрогнозировать, какая конкретная тактика будет выбрана, все зависит от результатов научных исследований.

От гриппа мы сами покупаем вакцины в аптеках. Возможен ли вариант, что с ковидом будет так же, и мы больше не будем получать эти препараты от государства?

— У нас есть подтвержденное финансирование на 2022–2023 годы, то есть в ближайшее время государство будет точно обеспечивать граждан вакциной. Подписаны контракты с Pfizer Inc. на поставку вакцины в этом и следующем годах. Этих препаратов должно хватить для проведения как базового курса, так и получения бустерной дозы. И у нас не закрывается опция по использованию механизма COVAX. Думаю, что рано или поздно речь действительно пойдет о коммерческом продукте, однако спрогнозировать временные рамки этого крайне сложно.

Pfizer давно говорит о том, что человечеству нужны бустеры. Не связываете ли вы такие категоричные заявления с тем, сколько сегодня зарабатывают фармкомпании? Как случилось, что страны мира стали больше прислушиваться к производителям вакцин, чем к ВОЗ, которая очень осторожно высказывается о необходимости ревакцинации?

– Когда было заявление Pfizer? Еще в сентябре, кажется. А Украина приняла решение о бустере только в январе. На то время мы действительно оценивали это заявление как позицию фармацевтической компании, условно заинтересованной в продвижении своего продукта. Почему такое решение было принято на уровне Украины? В первую очередь, это связано с официальным заявлением Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости [ECDC], который признал, что базового курса вакцинации хватает на девять месяцев. ECDC вместе с ВОЗ призвали правительства всех стран рассматривать базовую схему вакцинации как трехкомпонентную прививку, то есть две базовые вакцины плюс бустер. Да, мы действительно внимательно следим за заявлениями фармацевтических компаний, однако доверяем и принимаем решения, основываясь только на доказательной медицине.