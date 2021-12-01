Не один дома. Что дети знают про COVID-19 и как юные украинцы переживают пандемию коронавируса

Нынешние подростки ценят доверие родителей и нуждаются в поддержке учителей — неожиданные результаты исследования о том, как юные украинцы переживают пандемию.

16 ноября опубликован отчет исследования "Влияние пандемии COVID-19 на ежедневные практики детства", проводившегося в июне — октябре 2021 года. Его респондентами выступили дети 9–16 лет. Исследование позволило получить представление об осмыслении ими пандемии и своей ежедневной жизни в условиях новой нормы, которую диктуют карантинные ограничения.

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Подобные исследования с 2020 года активно проводят в мире — к примеру, международные опросы делают такие организации, как UNICEF и World Vision International. Однако в Украине их крайне мало, и часто вместо детей отвечают их родители. Редкий пример работы именно с детьми: в августе этого года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование об особенностях дистанционного обучения в Украине и Польше.

[ + – ] 30,7% опрошенных детей понравилось проходить тесты онлайн и использовать новые программы Фото: pexels.com

Нынешнее исследование о влиянии пандемии интересно тем, что в нем сочетаются социология и социальная антропология. Руководитель проекта Юлия Соболь, социолог и антрополог, а также антрополог Тина Полек и социолог Татьяна Санина провели серию глубинных интервью с детьми, используя методы ассоциаций и ментального картографирования карантинов. К примеру, респонденты высылали ученым фото, рисунки и видео, описывая в них свой быт и активность во время пандемии. В дополнение к качественному этапу исследования, в котором участвовали 27 детей из Киева, Харькова, Львова и Одессы, организовали и количественный — телефонный опрос 1001 ребенка по всей Украине, проведенный КМИС. В результате авторы исследования пришли к неожиданным результатам, часто разбивающим стереотипные представления о новом поколении.

Контроль и доверие. Что дети знают про ковид

Изменения, связанные с пандемией, участники опроса восприняли преимущественно негативно. Ученые попросили детей дать ассоциации к таким словам, как "ковид", "пандемия" и "карантин". Кроме собственно бытовых — к примеру, "доставка" или "дистанционное обучение", — они получили ряд понятий, описывающих состояние детей, таких как "ужас", "мучения", "смерть", "паника" и "зомби-апокалипсис". Дальнейшее исследование выявило, что юные респонденты следили за новостями о том, как развивается пандемия: 33,8% делали это время от времени, 39,1% — иногда, а 7,6% — постоянно. Отношение детей к пандемии также во многом зависело от родителей.

"Чаще всего страх родителей шел в тандеме с собственным страхом детей", — отмечают исследовательницы.

52,7 % опрошенных детей заявили, что не хотели бы дистанционного обучения вообще. Дистанционное образование было организовано плохо и спонтанно, и ученики это тоже понимают

В то же время исследование показало, что юные украинцы с уважением относятся к новым правилам и стремятся их выполнять: все респонденты говорили о необходимости носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию и возмущались, если взрослые и дети в их окружении не придерживались правил.

"Некоторые родители разрешали своим детям не носить маски или приходить в школу с симптомами ОРВИ. Часть опрошенных детей считает это безответственностью", — говорится в отчете.

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Ученые проверяли несколько гипотез о том, как дети переживали пандемию, в частности, что родители усиливают контроль, пребывая с ними в ограниченном пространстве. Одна из форм такого контроля относится к использованию гаджетов — считается, что новое поколение и так слишком сильно зависит от виртуального мира, а во время карантина эта тенденция усилилась.

Исследование показало, что во время пандемии дети действительно больше пользовались гаджетами. Однако не только для развлечений, а в первую очередь для дистанционного обучения, которое в 46,7% случаев проходило с личного смартфона, а не с компьютера. В то же время родители сильнее всего контролировали использование гаджетов детьми 9–11 лет, младшей возрастной группы. Чем старше ребенок — тем меньше контроля и, что важно, минимум вмешательства в то, что именно ребенок делает в Сети, какие страницы смотрит, с кем переписывается.

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"В этом отношении у родителей интересная установка: сиди в телефоне поменьше, но что ты там делаешь, никто не смотрит. Когда мы говорим о старших детях, то для них виртуальное пространство становится личным. Им очень важно, что родители не контролируют контент, который они потребляют, не читают переписку. Дети осознают, что со стороны родителей это доверие, и очень ценят его. Для нас это было неожиданным открытием", — отмечает Тина Полек, соавтор исследования.

Проблемы дистанционки. Как проконтролировать школьника на дистанционном обучении

Опыт дистанционного обучения для учащихся был неоднозначным. С одной стороны, благодаря онлайну участники опроса смогли приобрести новые полезные навыки, а с другой — этот формат подсветил существовавшие до того недостатки школьной системы. В первую очередь 40% респондентов говорили о том, что карантин дал им возможность выспаться, поскольку можно было вставать непосредственно перед уроком.

[ + – ] Чем старше дети, тем чаще они упоминали о сне: для подростков характерен поздне-вечерний хронотип Фото: pexels.com

Как отмечают авторы исследования, чем старше дети, тем чаще они упоминали о сне, поскольку для подростков характерен поздне-вечерний хронотип и больше потребность в утреннем сне. 30,7% опрошенных детей понравилось проходить тесты онлайн и использовать новые программы, 21,6% отметили возможность лучше выучить любимый предмет, а у 20% улучшилось сотрудничество с одноклассниками, с которыми вместе учились и делали домашние задания. В то же время 35,3% детей не хватало объяснений от учителей, а поддержку педагогов отметили лишь 1,5% юных респондентов.

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В итоге 52,7% опрошенных заявили, что не хотели бы дистанционного обучения вообще.

"Один из факторов, обусловивших такой ответ, заключается в том, что дистанционное образование было организовано максимально плохо и спонтанно и ученики это тоже понимают. Часть детей реально год учились в "Вайбере". Им было сложно заниматься, потому что учитель материал не объясняет и сам не знает, как проводить онлайн-урок", — комментирует Тина Полек. Также дистанционке не хватало, к примеру, перерывов между уроками, а это важная часть школьной жизни, когда дети коммуницируют друг с другом и взрослыми.

[ + – ] Дистанционке не хватало перерывов между уроками, а это важная часть школьной жизни Фото: pexels.com

Во время дистанционного обучения в стрессовой ситуации респонденты получали больше всего поддержки от родителей и близких друзей и меньше всего — от учителей, хотя они являются значимыми взрослыми в жизни учеников.

"Мы знаем примеры, когда учителя в карантин тянули на себе в разы больше нагрузки и отвечали детям днем и ночью. Но когда говорим об украинской школьной системе в целом, то в ней не предусмотрены инструменты эмоциональной поддержки учеников. Однако то, что дети в них нуждаются, — это тоже результат исследования", — отмечает Тина Полек. Учитывая такие открытия, ученые предлагают ряд практических рекомендаций, в частности школам и учителям советуют повышать цифровые навыки, умение вести диалог и обращать внимание на потребности учащихся.