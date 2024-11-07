Яд с ароматом ягод: ученые обнаружили серьезную опасность для миллионов подростков

Легкие многих подростков, старающихся поспевать за трендами в обществе, оказались под серьезной угрозой. Популярная среди молодежи практика делает их беззащитными перед многими вредными патогенами, которые могут перерасти в серьезные осложнения.

Недавние исследования вызвали обеспокоенность ученых по поводу безопасности воздействия паров электронных сигарет со вкусом ягод (BFEV), особенно в отношении их влияния на альвеолярные макрофаги (AM), которые являются важнейшими иммунными клетками, патрулирующими альвеолы в легких для защиты от опасных патогенов. Таким образом вейпы с ягодными ароматами в очередной раз оказались вредными для нашего организма, пишет News Medical.

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Обычно АМ работают, обнаруживая, поглощая и очищая бактериальные захватчики, такие как Pseudomonas aeruginosa, предотвращая воспаление, которое может повредить легочную ткань. Эти иммунные клетки зависят от белка CDC42, который облегчает их перемещение и протискивание через узкие альвеолярные пространства, что является жизненно важным действием для патрулирования дыхательных путей. Однако воздействие BFEV нарушает эту важную функцию, делая AM менее эффективными в защите легких. Электронные сигареты, популярные среди молодежи и подростков, при нагревании выделяют различные аэрозоли, в том числе вредные химические вещества.

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В исследовании, недавно опубликованном в журнале PNAS, подчеркивается, что после воздействия BFEV АМ значительно снижают свою подвижность и хемотаксические способности. Наблюдения на мышах показали ученым, что после трех или десяти дней ежедневного воздействия АМ преодолевали меньшие расстояния и двигались с меньшей скоростью по сравнению с теми из них, которые подвергались воздействию только воздуха. У пораженных АМ снижалась экспрессия CDC42, что уменьшало их способность протискиваться через легочную ткань, усиливало их зондирующее поведение без надлежащего патрулирования и, в конечном счете, снижало их эффективность в очистке от патогенов.

Исследование также показало, что воздействие BFEV ухудшало способность АМ реагировать на инфекции, такие как P. aeruginosa. Хотя АМ по-прежнему могли фагоцитировать бактерии, они были менее способны к направленному хемотаксису, что приводило к менее эффективному иммунному ответу. Как следствие, у инфицированных мышей, подвергшихся воздействию BFEV, наблюдалась большая потеря веса и замедленное выздоровление по сравнению с теми, кто подвергался воздействию воздуха. Этот нарушенный иммунный ответ также привел к усилению воспаления легких и привлечению нейтрофилов, что еще больше усугубило их повреждение.

Однако эти изменения не сопровождались гибелью клеток АМ или изменением уровня общих воспалительных цитокинов, что говорит о том, что воздействие BFEV влияет на подвижность и поведение АМ независимо от типичных воспалительных или цитотоксических эффектов. Кроме того, учеными было обнаружено, что BFEV вызывает специфические изменения актинового цитоскелета в АМ. Актин, необходимый для клеточного движения и структуры, был уменьшен в определенных областях, что коррелировало со снижением активности CDC42. Интересно, что если пар электронных сигарет без ароматизаторов также изменял метаболизм AM и приводил к некоторому накоплению липидов, то только версия с ягодным вкусом существенно влияла на актин и CDC42.

Поскольку популярность ароматизированных электронных сигарет сохраняется, данное исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения рисков для здоровья, связанных с конкретными ароматическими соединениями. Результаты этой работы согласуются с растущей обеспокоенностью органов здравоохранения во всем мире, которые предостерегают от вейпинга из-за участившихся сообщений о серьезных повреждениях легких среди подростков.

Понимание этих механизмов имеет решающее значение для устранения рисков для здоровья, связанных с электронными сигаретами, и для принятия нормативных решений по защите уязвимых групп населения, особенно молодых людей, которые могут быть не полностью осведомлены об этих потенциальных вредных факторах, считают авторы.

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