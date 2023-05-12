Ежедневное курение влияет на уменьшение мозга: ученые сообщили тревожные результаты

Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию: курение влечет за собой уменьшение объема мозга.

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Новое исследование показало, что ежедневное курение сигарет может снизить размер мозга. Предыдущие результаты предполагали, что курящие люди имеют меньший мозг по объему, чем некурящие. Однако курение ли вызывает уменьшение мозга, или люди с меньшим мозгом чаще начинают курить, было неизвестно. По крайней мере, пишет Live Science.

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Ученые изучили данные визуализации мозга более чем 28 000 участников Биобанка Великобритании — хранилища генетических и медицинских данных жителей Великобритании. Наряду со сканированием мозга команда изучила самоотчеты участников о привычке курить, которые были собраны в ходе опросов, проводившихся дважды в течение нескольких лет. Второе исследование включало магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга участников.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто курил ежедневно в какой-то момент до проведения МРТ, объем мозга был в среднем на 6,6 кубического сантиметра меньше, чем у тех, кто никогда не курил ежедневно.

Эта разница в объеме мозга объяснялась уменьшением объема серого вещества на 5 кубических сантиметров, что содержит объемные тела клеток мозга или нейронов, и уменьшением объема белого вещества на 1,7 кубических сантиметра, которое включает длинные изолированные провода, соединяющие нейроны друг с другом.

Кроме того, ученые обнаружили, что среди тех, кто в прошлом курил ежедневно, у тех, кто курил больше, наблюдалась еще большая разница в объеме серого вещества. Более того, каждый дополнительный выкуренный "пачечный год", эквивалентный выкуриванию одной пачки в день в течение года, был связан с уменьшением объема серого вещества.

Исследование также показало, что отказ от курения может несколько обратить вспять процесс уменьшения объема мозга, поскольку у тех, кто бросил курить дольше, объем серого вещества в мозге был немного больше, чем у тех, кто бросил недавно.

Поскольку уменьшение объема мозга связано с неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, данное исследование углубляет наше понимание прямого воздействия курения на мозг и может помочь в поиске лекарств, способных предотвратить потерю мозговой ткани.

Для подтверждения причинно-следственной связи между курением и размером мозга необходимы дополнительные эксперименты, однако результаты исследования все равно имеют большое значение с точки зрения общественного здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, может ли человеческий мозг действительно восстанавливаться. Недавнее исследование Нидерландского института нейронаук пролило на этот вопрос крайне необходимый свет.

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