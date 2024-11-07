Отрута з ароматом ягід: учені виявили серйозну небезпеку для мільйонів підлітків

Легені багатьох підлітків, які намагаються встигати за трендами в суспільстві, опинилися під серйозною загрозою. Популярна серед молоді практика робить їх беззахисними перед багатьма шкідливими патогенами, які можуть перерости в серйозні ускладнення.

Нещодавні дослідження викликали занепокоєння вчених щодо безпеки впливу парів електронних сигарет зі смаком ягід (BFEV), особливо стосовно їхнього впливу на альвеолярні макрофаги (AM), які є найважливішими імунними клітинами, що патрулюють альвеоли в легенях для захисту від небезпечних патогенів. Таким чином вейпи з ягідними ароматами вкотре виявилися шкідливими для нашого організму, пише News Medical.

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Зазвичай АМ працюють, виявляючи, поглинаючи та очищаючи бактеріальні загарбники, такі як Pseudomonas aeruginosa, запобігаючи запаленню, яке може пошкодити легеневу тканину. Ці імунні клітини залежать від білка CDC42, який полегшує їхнє переміщення і протискування через вузькі альвеолярні простори, що є життєво важливою дією для патрулювання дихальних шляхів. Однак вплив BFEV порушує цю важливу функцію, роблячи AM менш ефективними в захисті легень. Електронні сигарети, популярні серед молоді та підлітків, під час нагрівання виділяють різні аерозолі, зокрема шкідливі хімічні речовини.

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У дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі PNAS, підкреслюється, що після впливу BFEV АМ значно знижують свою рухливість і хемотаксичні здібності. Спостереження на мишах показали вченим, що після трьох або десяти днів щоденного впливу АМ долали менші відстані і рухалися з меншою швидкістю порівняно з тими з них, які зазнавали впливу тільки повітря. В уражених АМ знижувалася експресія CDC42, що зменшувало їхню здатність протискуватися крізь легеневу тканину, посилювало їхню зондувальну поведінку без належного патрулювання і, зрештою, знижувало їхню ефективність в очищенні від патогенів.

Дослідження також показало, що вплив BFEV погіршував здатність АМ реагувати на інфекції, такі як P. aeruginosa. Хоча АМ, як і раніше, могли фагоцитувати бактерії, вони були менш здатні до спрямованого хемотаксису, що призводило до менш ефективної імунної відповіді. Як наслідок, в інфікованих мишей, які зазнали впливу BFEV, спостерігалася більша втрата ваги та уповільнене одужання порівняно з тими, хто зазнавав впливу повітря. Ця порушена імунна відповідь також призвела до посилення запалення легень і залучення нейтрофілів, що ще більше посилило їхнє пошкодження.

Однак ці зміни не супроводжувалися загибеллю клітин АМ або зміною рівня загальних запальних цитокінів, що свідчить про те, що вплив BFEV впливає на рухливість і поведінку АМ незалежно від типових запальних або цитотоксичних ефектів. Крім того, вченими було виявлено, що BFEV викликає специфічні зміни актинового цитоскелета в АМ. Актин, необхідний для клітинного руху та структури, був зменшений у певних областях, що корелювало зі зниженням активності CDC42. Цікаво, що якщо пар електронних цигарок без ароматизаторів також змінював метаболізм AM і призводив до деякого накопичення ліпідів, то тільки версія з ягідним смаком суттєво впливала на актин і CDC42.

Оскільки популярність ароматизованих електронних сигарет зберігається, це дослідження підкреслює необхідність подальшого вивчення ризиків для здоров'я, пов'язаних із конкретними ароматичними сполуками. Результати цієї роботи узгоджуються зі зростаючою занепокоєністю органів охорони здоров'я в усьому світі, які застерігають від вейпінгу через дедалі частіші повідомлення про серйозні пошкодження легенів серед підлітків.

Розуміння цих механізмів має вирішальне значення для усунення ризиків для здоров'я, пов'язаних з електронними сигаретами, і для ухвалення нормативних рішень щодо захисту вразливих груп населення, особливо молодих людей, які можуть бути не повністю поінформовані про ці потенційні шкідливі фактори, вважають автори.

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