"За задоволення доводиться платити": режисер Девід Лінч розповів про своє захворювання (фото)

Девід Лінч почав курити, будучи дитиною. Його шкідлива багаторічна звичка стала причиною небезпечного захворювання, але культовий режисер зовсім про це не шкодує.

Американський кінематографіст, режисер, лауреат премії "Оскар" Девід Лінч відомий у середовищі шоу-бізнесу не лише своїми видатними роботами, а й тим, що є завзятим курцем "зі стажем". Тепер його здоров'я не в найкращій формі, чотири роки тому Лінчу поставили страшний діагноз — емфізема легенів, повідомляє RadarOnline.

Режисер "Твін Пікс" відверто зізнався, що через хворобу "ледь може перетнути кімнату". За словами 78-річного Лінча, йому необхідний "додатковий кисень", тому він "ходить із пластиковим пакетом на голові".

Лінчу, відомому за такими артхаусними фільмами, як "Синій оксамит" і "Малголланд Драйв", 2020 року поставили діагноз емфізема через звичку палити, яка в нього з'явилася у віці восьми років.

"Так, у мене емфізема через багаторічне куріння. Повинен сказати, що мені дуже подобалося палити, і я люблю тютюн — його запах, підпалювання цигарок, їх куріння — але за задоволення доводиться платити, і для мене ця ціна — емфізема", — заявив режисер.

Режисер Девід Лінч Фото: Getty

Лінч усвідомив усю серйозність свого становища і вирішив кинути цю шкідливу звичку за допомогою медитації. "Я кинув палити більше двох років тому. Нещодавно я пройшов багато обстежень, і хороша новина полягає в тому, що я у чудовій формі, якщо не брати до уваги емфіземи. Я хочу, щоб ви всі знали, що я дійсно ціную вашу турботу", — зізнався Девід.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Лінч сподівається в майбутньому повернутися до режисури і про те, що довгі роки був завзятим курцем, зовсім не шкодує. "Для мене це було важливо. Я бажаю того ж, чого бажає кожен наркоман: щоб те, що ми любимо, було для нас благом. Я любив запах тютюну, смак тютюну. Я любив закурювати сигарети. Для мене це було частиною роботи художника і режисера", — зізнався знаменитий режисер.

Його останнім великим проектом до проблем зі здоров'ям стали зйомки серіалу "Твін Пікс: Повернення" у 2017 році. Він став продовженням оригінального серіалу, який транслювали з 1990 по 1991 рік, і приквела 1992 року "Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною".

Раніше Фокус писав про те, що Девід Лінч змінився до невпізнання під час карантину.