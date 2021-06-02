Девід Лінч змінився до невпізнання під час карантину (відео)

Сидячи на самоізоляції, режисер розважав шанувальників прогнозом погоди і відео зі своєї майстерні.

75-річний американський режисер Девід Лінч вирішив згадати молодість у буквальному сенсі цього слова і відростив довге волосся, сидячи на карантині, пише Dazed Digital. Він перестав голитися і стригтися, і тепер його сиве довге волосся стало предметом заздрості багатьох користувачів мережі.

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Журналісти нагадують, що Лінч — людина звички. Так, уже легендою стала історія про те, що режисер "Твін Пікса" сім років ходив в одну і ту ж закусочну, де купував шоколадний молочний коктейль.

Під час карантину в нього з'явилася нова звичка. Він став щодня розповідати про погоду в Лос-Анджелесі на своєму каналі в YouTube, причому в кожному відео був в одному і тому ж одязі: чорній сорочці з білим коміром. Глядачі могли спостерігати, як він перестав користуватися бритвою, і воно поступово заростало густою бородою, як і його зачіска ставала все більш "дикою" від ефіру до ефіру. Волосся він зачісував назад, і шанувальники навіть порівнювали його з головним героєм фільму "Великий Лебовські", але коли він вирішив хоча б раз не робити укладку, фанати побачили масштаб змін.

Крім прогнозу погоди, Лінч публікував DIY-репортажі з власної майстерні, свої архівні короткометражки, розповідав про підготовку нового серіалу — робоча назва Wisteria або Unrecorded Night — для Netflix.

Раніше повідомлялося, що Лінч у минулому році записав відеозвернення до українців у рамках проекту Ukraine Now, у якому сказав, що мріє знову приїхати в Україну. Він уже кілька разів прилітав у нашу країну. У 2009 році в Боярці режисер навіть садив дерева, і тепер там є "алея Лінча".