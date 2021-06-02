Дэвид Линч изменился до неузнаваемости во время карантина (видео)

Сидя на самоизоляции, режиссер развлекал поклонников прогнозом погоды и видео со своей мастерской.

75-летний американский режиссер Дэвид Линч решил тряхнуть стариной в буквальном смысле этого слова и отрастил длинные волосы, сидя на карантине, пишет Dazed Digital. Он перестал бриться и стричься, и теперь его седые длинные волосы стали предметом зависти многих пользователей Сети.

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Журналисты напоминают, что Линч – человек привычки. Так, уже легендой стала история о том, что режиссер "Твин Пикса" семь лет ходил в одну и ту же закусочную, где покупал шоколадный молочный коктейль.

Во время карантина у него появилась новая привычка. Он стал ежедневно рассказывать о погоде в Лос-Анджелесе на своем канале в YouTube, причем в каждом видео был в одной и той же одежде: черной рубашке с белым воротником. Зрители могли наблюдать, как он перестал прикасаться бритвой к лицу, и оно постепенно зарастало густой бородой, как и его прическа становилась все более "дикой" от эфира к эфиру. Волосы он зачесывал назад, и поклонники даже сравнивали его с главным героем фильма "Большой Лебовски", но когда он решил хотя бы раз не делать укладку, фанаты увидели масштаб изменений.

Кроме прогноза погоды, Линч публиковал DIY-репортажи из собственной мастерской, свои архивные короткометражки, рассказывал о подготовке нового сериала – рабочее название Wisteria или Unrecorded Night – для Netflix.

Ранее сообщалось, что Линч в прошлом году записал видеообращение к украинцам в рамках проекта Ukraine Now, в котором сказал, что мечтает вновь приехать в Украину. Он уже несколько раз прилетал в нашу страну. В 2009 году в Боярке режиссер даже сажал деревья, и теперь там есть "аллея Линча".