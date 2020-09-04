Культовый кинорежиссер, сценарист и "оскароносец" Дэвид Линч восхитился украинцами и вновь мечтает побывать в Украине. Видеобращение знаменитости появилось в Facebook на странице фонда Ukraine NOW.

Ранее Дэвид Линч несколько раз приезжал в Украину и знакомил с деятельностью своего фонда, цель которого распространять технику трансцендентальной медитации. А еще выдающийся режиссер в восторге от украинцев.

"Меня зовут Дэвид Линч и я здесь, чтобы поговорить об Украине и украинцах. Я уже дважды бывал в Украине, и я узнал, что украинцы – прекрасные люди: умные, незгибаемые, думающие и действующие. Им нравится работать и доводить дело до конца. И они очень любят развлекаться. Я бы с удовольствием еще раз приехал в Украину", – заявил режиссер.

Он добавил, что все, с кем он общался во время поездок по Украине, ему очень понравились.

"А также я убедился, что женщины в Украине действительно красивые. Желаю украинцам всего наилучшего", – подытожил знаменитый режиссер.

Последний раз Дэвид Линч прилетал в Украину в 2017 году, чтобы рассказать об особой медитации, которую практикует много лет. В том же году он открыл в Украине David Lynch Foundation. А в первый раз он прилетел в Украину в 2009 году. Тогда в Боярке он сажал с украинцами деревья. С тех пор местные называют посаженные с режиссером деревья аллеей Линча.

Отметим, сериал Линча "Твин Пикс" занял первое место в рейтинге хоррор-сериалов всех времен и народов, составленных американским журналом Rolling Stone. Эксперты считают, что, несмотря на обилие мистики, проект Дэвида Линча и Марка Фроста никогда не забывал и про человеческие чувства.