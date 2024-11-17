"За удовольствие приходится платить": режиссер Дэвид Линч рассказал о своем заболевании (фото)

Дэвид Линч начал курить, будучи ребенком. Его вредная многолетняя привычка стала причиной опасного заболевания, но культовый режиссер совсем об этом не жалеет.

Американский кинематографист, режиссер, лауреат премии "Оскар" Дэвид Линч известен в среде шоу-бизнеса не только своими выдающимися работами, но и тем, что является заядлым курильщиком "со стажем". Теперь его здоровье не в лучшей форме, четыре года назад Линчу поставили страшный диагноз — эмфизема легких, сообщает RadarOnline.

Режиссер "Твин Пикс" откровенно признался, что из-за болезни "едва может пересечь комнату". По словам 78-летнего Линча, ему необходим "дополнительный кислород", поэтому он "ходит с пластиковым пакетом на голове".

Линчу, известному по таким артхаусным фильмам, как "Синий бархат" и "Малхолланд Драйв", в 2020 году поставили диагноз эмфизема из-за привычки курить, которая у него появилась в возрасте восьми лет.

"Да, у меня эмфизема из-за многолетнего курения. Должен сказать, что мне очень нравилось курить, и я люблю табак — его запах, поджигание сигарет, их курение — но за удовольствие приходится платить, и для меня эта цена — эмфизема", — заявил режиссер.

Режиссер Дэвид Линч Фото: Getty

Линч осознал всю серьезность своего положения и решил бросить эту вредную привычку с помощью медитации. "Я бросил курить больше двух лет назад. Недавно я прошел много обследований, и хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, если не считать эмфиземы. Я хочу, чтобы вы все знали, что я действительно ценю вашу заботу", — признался Дэвид.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Линч надеется в будущем вернуться к режиссуре и о том, что долгие годы был заядлым курильщиком совсем не жалеет. "Для меня это было важно. Я желаю того же, чего желает каждый наркоман: чтобы то, что мы любим, было для нас благом. Я любил запах табака, вкус табака. Я любил закуривать сигареты. Для меня это было частью работы художника и режиссера", — признался знаменитый режиссер.

Его последним крупным проектом до проблем со здоровьем стали съемки сериала "Твин Пикс: Возвращение" в 2017 году. Он стал продолжением оригинального сериала, который транслировался с 1990 по 1991 год, и приквела 1992 года "Твин Пикс: Огонь, иди со мной".

Ранее Фокус писал о том, что Дэвид Линч изменился до неузнаваемости во время карантина.