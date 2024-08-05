Дэвид Линч больше не может выйти из дома: что случилось с культовым режиссером

У Линча диагностировали серьезную болезнь легких, из-за которой тот даже не может совершать длительные пешие прогулки. Сейчас больше всего он боится подхватить коронавирус.

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78-летний американский режиссер и актер Дэвид Линч, снявший культовые "Твин Пикс", "Малхолланд Драйв" и "Человекслон", заявил, что больше не может выходить из дома с тех пор, как у него диагностировали эмфизему, пишет The Independent. Эмфизема, также известная как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), в основном вызывается курением, загрязнением воздуха и воздействием пыли и химикатов на рабочем месте. Всемирная организация здравоохранения предсказала, что к 2030 году она станет третьей по значимости причиной смерти в мире.

Причиной болезни Линча оказалось именно курение. Свою вредную привычку он не смог побороть на протяжении всей жизни.

"Я так долго курил, что у меня эмфизема, поэтому я привязан к дому, нравится мне это или нет. Мне было бы очень плохо заболеть, даже простудой", — сказал он, отметив, что "может пройти только небольшое расстояние, прежде чем у него закончится кислород в легких".

Теперь, говорит мэтр, если снова и займется режиссурой, то это придется делать удаленно, так как он не может "выходить" из-за страха заразиться COVID.

Разговаривая о творчестве режиссера, журналисты поинтересовались, будет ли когда-нибудь экранизирован его сценарий фильма "Антилопа больше не убегает", написанный еще в далеком 2010 году.

"Ну, мы не знаем, что принесет будущее, но мы сохраняем надежду", – ответил он.

Последним экранным проектом Линча был сериал "Твин Пикс: Возвращение", который вышел в 2017 году. Зрители встретили его так хорошо, что сеть Showtime заявила о готовности снять еще один сезон. Однако Лично заявил, что слишком рано говорить, будет ли четвертый сезон сериала.

"Если бы это было так, нам пришлось бы подождать еще несколько лет, потому что мне потребовалось четыре с половиной года, чтобы написать и снять этот сезон.

Что касается полного метра, то последней работой режиссера стала картина "Внутренняя империя" 2006 года.

Ранее Фокус писал, как Дэвид Линч изменился во время карантина.