Девід Лінч більше не може вийти з дому: що сталося з культовим режисером

У Лінча діагностували серйозну хворобу легенів, через яку той навіть не може здійснювати тривалі піші прогулянки. Зараз найбільше він боїться підхопити коронавірус.

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78-річний американський режисер і актор Девід Лінч, який зняв культові "Твін Пікс", "Малхолланд Драйв" і "Людинокслон", заявив, що більше не може виходити з дому відтоді, як у нього діагностували емфізему, пише The Independent. Емфізема, також відома як хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ), здебільшого спричинена палінням, забрудненням повітря і впливом пилу та хімікатів на робочому місці. Всесвітня організація охорони здоров'я передбачила, що до 2030 року вона стане третьою за значимістю причиною смерті у світі.

Причиною хвороби Лінча виявилося саме паління. Свою шкідливу звичку він не зміг побороти протягом усього життя.

"Я так довго палив, що в мене емфізема, тому я прив'язаний до дому, подобається мені це чи ні. Мені було б дуже погано захворіти, навіть на застуду", — сказав він, зазначивши, що "може пройти тільки невелику відстань, перш ніж у нього закінчиться кисень у легенях".

Тепер, каже метр, якщо знову й займеться режисурою, то це доведеться робити віддалено, оскільки він не може "виходити" через страх заразитися COVID.

Розмовляючи про творчість режисера, журналісти поцікавилися, чи буде коли-небудь екранізовано його сценарій фільму "Антилопа більше не тікає", написаний ще далекого 2010 року.

"Ну, ми не знаємо, що принесе майбутнє, але ми зберігаємо надію", — відповів він.

Останнім екранним проектом Лінча був серіал "Твін Пікс: Повернення", який вийшов у 2017 році. Глядачі зустріли його так добре, що мережа Showtime заявила про готовність зняти ще один сезон. Однак Лінч заявив, що занадто рано говорити, чи буде четвертий сезон серіалу.

"Якби це було так, нам довелося б почекати ще кілька років, тому що мені знадобилося чотири з половиною роки, щоб написати і зняти цей сезон.

Що стосується повного метра, то останньою роботою режисера стала картина "Внутрішня імперія" 2006 року.

Раніше Фокус писав, як Девід Лінч змінився під час карантину.