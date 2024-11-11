"Учительскую" тысячу заплатят не всем: кто сможет получить доплату, — МОН (видео)

По словам заместителя министра Андрея Сташкива, выплаты касаются только педагогических работников школ.

С 2025 года учителя будут получать ежемесячные доплаты к заработной плате, однако их будут получать не все. В частности, надбавку не будут платить работникам дошкольных учебных заведений, сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

"Это касается только школ, потому что именно для зарплату учителей финансирует государственный бюджет, а для дошкольных учебных заведений может быть установлена такая доплата по отдельным решениям местных бюджетов", — добавил Андрей Сташкив.

Заместитель министра отметил, что выплаты предусмотрены абсолютно для всех педагогических работников школ — учителей, психологов, руководителей кружков и т.д.

"Она (доплата) будет начисляться независимо от того обратился ли учитель или не обратился (для получения доплаты. — ред.), будет включена в объем тех средств, которые будет получать учитель с января", — уточнил замминистра.

По словам чиновника, продолжительность выплат будет зависеть от военного положения в стране.

"Сейчас они установлены на время действия военного положения, а также в течение того года, когда оно будет прекращено или отменено. То есть, если это произойдет в 2025 году, то до конца 2025-го будут соответствующие доплаты. Если же военное положение будет отменено в 2026-м, то выплаты продолжатся на весь этот год", — добавил замглавы МОН.

Напомним, о ежемесячных доплатах учителям к заработной плате стало известно 8 ноября. Размер выплат изменится дважды за год: в январе и в сентябре.

Позже министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что процесс начисления доплат не потребует от учителей каких-либо дополнительных шагов. За это будет отвечать МОН.