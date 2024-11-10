Тысяча учителям: в Минобразования рассказали, как будут насчитывать выплату

По словам Оксена Лисового, в бюджете Украины разработан сценарий повышения зарплаты учителям, который требует поэтапного внедрения 40 миллиардов гривен.

С 1 января 2025 года все учителя общеобразовательных школ начнут получать ежемесячные доплаты к заработной плате. Размер доплаты не будет зависеть от стажа педагога или местоположения учреждения, в котором он работает. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной в эфире телемарафона.

По его словам, процесс начисления доплат не потребует от учителей каких-либо дополнительных шагов – за это будет отвечать МОН. В госбюджете на 2025 год на эти цели выделено 12 миллиардов гривен, поступающих от международных партнеров, как и финансирование других социальных программ.

В то же время разработанный ведомством сценарий повышения зарплаты для педагогических работников требует не менее 40 миллиардов гривен.

"У нас разработан сценарий повышения зарплаты, который требует поэтапного внедрения 40 миллиардов гривен. При одномоментном повышении для всех педагогических работников — 300 миллиардов гривен. Поэтому мы решили использовать наличные средства, чтобы произвести такую ​​доплату", – пояснил глава МОН.

Министр сообщил, что ведомство планирует увеличивать доплаты для учителей при наличии дополнительных средств. Также в приоритете остается повышение зарплат для других педагогических работников, включая сотрудников учреждений профессионально-технического, дошкольного образования и колледжей.

По словам Лесного, МОН работает над разработкой механизмов доплат для этих категорий, однако финансирование этих расходов в основном возложено на органы местного самоуправления.

"Нам нужно разработать механизмы, которые позволят больше платить тем общинам, которые имеют на это возможности", — отметил министр образования.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.

Фокус писал, что в Житомире в новом учебном году введут 6-дневное обучение в школах.