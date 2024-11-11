"Вчительську" тисячу заплатять не всім: хто зможе отримати доплату, — МОН (відео)

За словами заступника міністра Андрія Сташківа, виплати стосуються лише педагогічних працівників шкіл.

З 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до заробітної плати, однак їх отримуватимуть не всі. Зокрема, надбавку не платитимуть працівникам дошкільних навчальних закладів, повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків.

"Це стосується тільки шкіл, тому що саме зарплату вчителів фінансує державний бюджет, а для дошкільних навчальних закладів може бути встановлена така доплата за окремими рішеннями місцевих бюджетів", — додав Андрій Сташків.

Заступник міністра зазначив, що виплати передбачені абсолютно для всіх педагогічних працівників шкіл — вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.

"Вона (доплата) буде нараховуватися незалежно від того чи вчитель звернувся, чи не звернувся (для отримання доплати. — ред.), буде включена до обсягу тих коштів, які буде отримувати вчитель з січня", — уточнив заступник міністра.

За словами чиновника, тривалість виплат буде залежати від воєнного стану в країні.

"Зараз вони встановлені на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли воно буде припинено або скасовано. Тобто, якщо це відбудеться у 2025 році, то до кінця 2025-го будуть відповідні доплати. Якщо ж воєнний стан буде скасовано 2026-го, то виплати продовжаться на весь цей рік", — додав заступник голови МОН.

Нагадаємо, про щомісячні доплати вчителям до заробітної плати стало відомо 8 листопада. Розмір виплат зміниться двічі за рік: в січні та у вересні.

Пізніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що процес нарахування доплат не вимагатиме від учителів будь-яких додаткових кроків. За це відповідатиме МОН.