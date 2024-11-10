Тысяча учителям: в Минобразования рассказали, как будут насчитывать выплату

За словами Оксена Лісового, у бюджеті України розроблено сценарій підвищення зарплати вчителям, який вимагає поетапного впровадження 40 мільярдів гривень.

З 1 січня 2025 року всі вчителі загальноосвітніх шкіл почнуть отримувати щомісячні доплати до заробітної плати. Розмір доплати не залежатиме від стажу педагога чи місця розташування закладу, у якому він працює. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі телемарафону.

За його словами, процес нарахування доплат не вимагатиме від учителів будь-яких додаткових кроків — за це відповідатиме МОН. У держбюджеті на 2025 рік на ці цілі виділено 12 мільярдів гривень, що надходять від міжнародних партнерів, як і фінансування інших соціальних програм.

Водночас розроблений відомством сценарій підвищення зарплати для педагогічних працівників потребує щонайменше 40 мільярдів гривень.

"У нас розроблено сценарій підвищення зарплати, який потребує поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників — 300 мільярдів гривень. Тому ми вирішили використати готівкові кошти, щоб здійснити таку доплату", — пояснив очільник МОН.

Міністр повідомив, що відомство планує збільшувати доплати для вчителів за наявності додаткових коштів. Також у пріоритеті залишається підвищення зарплат для інших педагогічних працівників, включно зі співробітниками закладів професійно-технічної, дошкільної освіти та коледжів.

За словами Лісового, МОН працює над розробкою механізмів доплат для цих категорій, однак фінансування цих витрат здебільшого покладено на органи місцевого самоврядування.

"Нам потрібно розробити механізми, які дозволять більше платити тим громадам, які мають на це можливості", — зазначив міністр освіти.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий у липні розповідав, що українські школярі відстають від програми на два роки.

Фокус писав, що в Житомирі в новому навчальному році введуть 6-денне навчання в школах.